Mezgit, istavrit, levrek… Balık tezgahlarında av yasağı etkisi: Trabzon’da fiyatlar güncellendi

Trabzon'da av sezonunun sona ermesiyle birlikte olta balıkçılığı devam ederken, tezgahlarda mezgit ve istavritin kilosu 250 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde kurulan balık tezgahlarında levrek, barbun ve çipura kilogramı 350 liradan, mezgit ve istavrit 250 liradan alıcı buluyor. Alabalık ve somonun kilosu ise 150 liradan satılıyor.

Av yasağı başladı: Büyük tekneler denize çıkamıyor

Balıkçılardan Adem Öztürk, av yasağının başlamasıyla birlikte büyük teknelerin denize çıkamadığını ancak olta ve küçük kayıkla avlanan balıkların tezgahlara ulaştığını belirtti. Özellikle levrek, çipura, alabalık ve somonun tezgahlarda öne çıktığını söyleyen Öztürk, “Av yasakları başladığı için bunlara ağırlık var şu anda. Küçük kayıklar istavrit, mezgit gibi türleri de getiriyor, fiyatlar uygun. Alabalık ile somonu kilogramı 150 liradan satıyoruz. Bir kilo somon ya da alabalık bir aileyi doyurabilir. Vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.