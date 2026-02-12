Mezun olduktan sonra iş bulmak zorlaşıyor! İşsizlik oranı en yüksek 13 üniversite bölümü açıklandı

Üniversite mezuniyeti sonrası iş bulmak her zamankinden daha zor hale geliyor. New York Federal Rezerv Bankası’nın analizine göre bazı lisans bölümlerinde mezunların işsizlik oranı yüzde 6’nın üzerine çıkarken, antropoloji gibi alanlarda bu oran yüzde 8’e yaklaşıyor. Uzmanlara göre yavaşlayan işe alımlar, yeni mezunlar için iş piyasasını daha rekabetçi hale getirdi.

En yüksek işsizlik riski

ABD Nüfus Sayımı Bürosu’nun 2024 verilerini analiz eden araştırma, 22–27 yaş arası lisans mezunlarının işsizlik durumunu inceledi.

Sonuçlara göre işsizlik oranı en yüksek bölümler arasında özellikle sanat ve sosyal bilimler öne çıktı. Antropoloji mezunlarında işsizlik oranı yaklaşık yüzde 8 ile listenin zirvesinde yer aldı.

Erken çocukluk eğitimi gibi bazı eğitim alanlarında da işsizlik oranı yüksek seviyelerde ölçüldü. Buna karşın bazı eğitim ve teknik alanlarda işsizlik daha düşük kaldı.

Teknoloji mezunları daha avantajlı

Glassdoor Baş Ekonomisti Daniel Zhao’ya göre en yüksek işsizlik oranına sahip bölümler tek bir kategoriye ait değil.

Zhao, güzel sanatlar ve sahne sanatları gibi alanların sınırlı iş fırsatına sahip olduğunu belirtirken, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri gibi alanların ise yüksek maaşlı iş fırsatları sunduğunu vurguladı.

Diploma gerektirmeyen işlerde çalışmak

Araştırma, bazı mezunların kendi alanlarında iş bulamadığı için diploma gerektirmeyen işlerde çalıştığını da ortaya koydu.

Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimi mezunlarında bu oran yüzde 20’nin altında kalırken, antropoloji ve sanat bölümlerinde yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Uzmanlara göre teknoloji mezunları daha yüksek maaşlı iş bulma ihtimali nedeniyle daha uzun süre beklemeyi tercih edebiliyor.

İş piyasası yeni mezunlar için zorlaşıyor

ABD’de istihdam büyümesi, resesyon dönemleri hariç tutulduğunda 2003’ten bu yana en düşük seviyelerden birini gördü.

Yeni mezunlar arasında işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 5,6’ya yükseldi. Bu oran 2025 başında yüzde 4,8 seviyesindeydi.

Goldman Sachs’a göre düşük işe alım temposu, genç çalışanların iş piyasasına girişini zorlaştırıyor ve uzun vadede kariyer risklerini artırıyor.

California Üniversitesi profesörü Hany Farid’e göre bilgisayar bilimi mezunları için en iyi fırsatlar yalnızca teknoloji devlerinde değil.

İlaç geliştirme, finans, dijital beşeri bilimler ve veri odaklı yeni alanlar, teknoloji mezunları için hızla büyüyen kariyer fırsatları sunuyor.