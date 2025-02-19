MİA Teknoloji Çinli ortağı ile Türkiye'de yatırıma gidecek

Ankara merkezli MİA Teknoloji'nin bağlı ortağı Çin merkezli elektrikli mikromobilite araçları ve batarya üreticisi ile Türkiye'de ortak yatırım yapılmasına dair mutabakat zaptı imzaladı.

MİA Teknoloji'nin Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) yaptığı bildirimde bağlı ortağı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Çin'in lider elektrikli mikromobilite araçları ve batarya üreticisi Suzhou Dynalion Technology Co. Ltd arasında bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Şirktetin açıklamasına göre, imzalanan mutabakat, Türkiye'de ortak yatırım yapılması ve bir üretim tesisi kurulması amacıyla, paylaşımlı elektrikli bisiklet çözümleri tedariki ve satış haklarına ilişkin çeşitli alanlarda iş birliğini içeriyor.

Fizibilite çalışmaları başladı

Öte yandan taraflar anlaşma uyarınca Türkiye'de batarya ve paylaşımlı elektrikli bisiklet üretim tesisi kurulmasına yönelik fizibilite çalışmalarına başladılar. Kurulması planlanan tesisin, yerli üretim kapasitesini artırması ve bölgesel tedarik zincirinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Tarafların bunlara ek olarak Münhasır Satış Hakkı ve diğer birçok alanda da iş birliği yapılması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edilddi.

MİA Teknoloji'nin KAP'ta yer alan açıklamasında şu ayrıntılara da yer verildi;

"Bu iş birliği, Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. aracılığıyla sürdürülebilir mobilite çözümlerine yönelik yerli üretimi artırma ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme stratejisine önemli katkılar sunacaktır. Özellikle Türkiye'de kurulması planlanan ortak üretim tesisi ile yerli üretim imkanlarının genişletilmesi ve paylaşımlı elektrikli bisiklet alanında bölgesel liderlik hedeflenmektedir."