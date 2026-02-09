Michelin rehberine giren restoran daha fazla dayanamadı! Son yemek servisi 1 Mart'ta...

İngiltere'de restoran sektöründeki kapanma dalgası hız kesmeden sürüyor. Michelin rehberine giren Leeds’teki Emba, 1 Mart’a kadar rezervasyon kabul ettikten sonra faaliyetlerini sonlandıracak. Restoranın sahibi ve şefi Liz Cottam, mevcut ekonomik koşullarda bağımsız restoranların ayakta kalmasının artık mümkün olmadığını söyledi.

65 bin sterlinlik fonla açtı

Leeds’in Mustard Wharf bölgesinde, İskandinav tarzıyla dikkat çeken Emba, henüz bir yıl bile dolmadan kapanma kararı aldı. Cottam, restoranı açmak için geçtiğimiz yıl 65 bin sterlinlik bir kitlesel fonlama kampanyası yürütmüştü.

Bir önceki restoranı da kapanmıştı

Şefin daha önce işlettiği ve tadım menüsüyle tanınan Home adlı restoranı ise Eylül 2024’te, artan maliyetler ve düşen tüketici güveni gerekçesiyle kapanmıştı.

Liz Cottam, müşterilere gönderdiği mesajda mevcut hükümetten restoran sektörüne yönelik “anlamlı bir destek” gelmediğini vurguladı.

“Bu koşullarda Emba gibi bağımsız restoranlara sahip olmanın doğru zamanı değil” diyen Cottam, ödüllü ve popüler olmanın artık kârlılık anlamına gelmediğini ifade etti.

“Pandemiden bu yana kimse gerçekten iyi değil”

Cottam açıklamasında, pandemi sonrası şehirlerin ve müşteri alışkanlıklarının köklü biçimde değiştiğini belirtti ve “Restoran sahipleri için perde arkasında sihir yok. Yıpratıcı bir stres, sürekli bir endişe ve fırtınayı atlatma umudu var. Ama gerçek şu ki, şu anda bu mümkün değil” dedi. Artan işyeri vergileri, personel maliyetleri ve işletme giderlerinin sektörün belini büktüğünü de ekledi.

Michelin’den övgü dolu sözler

Michelin rehberi, Emba ve Liz Cottam için övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Rehberde, şefin hem mutfakta hem de İskandinav esintili salonda aktif rol aldığı, paylaşmaya uygun tabakların öne çıktığı belirtilmişti. Yengeç ve kaffir lime sufle, menünün imza lezzetleri arasında gösterilmişti.

Kapanan restoranların sayısı artıyor

Son haftalarda İngiltere genelinde çok sayıda restoran kapanma kararı aldı.

SIX Rooftop (Gateshead) süregelen zararları gerekçe göstererek kapandı.

Manchester’daki TNQ, 22 yılın ardından ekonomik koşullar nedeniyle veda etmeye hazırlanıyor.

Mother Flipper (Brockley) iki yılın sonunda kepenk indirdi.

Londra Smithfield’daki Michelin yıldızlı Club Gascon da 27 yıl sonra 28 Mart’ta kapanacak.