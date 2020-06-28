Microsoft dünya çapında tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

28 Haziran 2020

Perakende satışa yeni bir yaklaşım getirme kararı alan Microsoft, açıklama ile ABD'deki ve dünya çapındaki dükkanlarını kapatma kararı aldığını duyurdu. New York, Londra, Sidney ve Redmond kampüsü olmak üzere 4 farklı konumdaki mağazalarını ise deneyim merkezi olarak yeniden tasarlayacak.

Mağazaları ardında bırakarak e-ticarete odaklanan Microsoft, Microsoft.com, Xbox ve Windows üzerinden 190 pazarda 1.2 milyar aylık müşteriye sahip olduğunu söyledi. Şirkete kaynaklar ise Microsoft'un aslında gelecek yıl itibariyle fiziksel mağazaları kapatmayı planladığını ancak Covid-19'un bu süreci hızlandırdığını dile getirdi.

Çalışanları çıkarmayacak

Microsoft Mağazalarının tatil döneminde piyasaya sürülecek olan Xbox Series X'in satış dönemde açık olması bekleniyor. Şirket, iki ekranlı bilgisayar Surface Neo'yu da tatil döneminde piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak şimdilik, bu plan ertelendi. Bu yıl mağazalarda yer alması beklenen bir diğer ürün de Surface Duo. Ancak mağazaların kapanma kararı ile birlikte, tüketicilerin ürün ile online satışta buluşması olası. Microsoft Mağaza VP'si David Porter paylaştığı bir LinkedIn gönderisinde, çalışanların farklı alanlarda değerlendireceğini söyleyerek şirketin açıklamasını destekledi.