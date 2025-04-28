Microsoft, Meta, Amazon, Apple... Piyasalar teknoloji devlerinin mali performanslarına odaklandı

ABD borsalarında dikkatler, bu hafta açıklanacak büyük teknoloji şirketlerinin mali sonuçlarına çevrildi. Microsoft ve Meta Platforms, 30 Nisan Çarşamba günü Wall Street kapanışı sonrasında, Amazon ve Apple ise 1 Mayıs’ta seans kapanışının ardından çeyrek dönem finansal sonuçlarını duyuracak.

Mart 2025’te sona eren mali çeyrek için Microsoft’un hisse başına 3,2 dolar kar açıklaması bekleniyor. Bu, geçen yılın aynı çeyreğinde bildirilen 2,94 dolarlık hisse başına kara göre artış anlamına geliyor. Meta Platforms’un da hisse başına kârını yüzde 10,76 artırarak 5,21 dolara çıkarması bekleniyor.

Amazon’un çeyrek dönem için hisse başına 1,36 dolar kar açıklaması öngörülürken, şirketin gelirinin 154,94 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Geçen yılın aynı döneminde Amazon’un hisse başına karı 0,98 dolar olmuştu. Apple için ise analistler hisse başına 1,61 dolar kar ve 94,07 milyar dolar ciro bekliyor. Geçen yılın aynı çeyreğinde Apple, hisse başına 1,53 dolar kar açıklamıştı.

Büyük teknoloji devlerinin yanı sıra, Wall Street için önemli diğer şirketler de bu hafta mali sonuçlarını paylaşacak. Coca-Cola ve General Motors, 29 Nisan’da seans öncesinde sonuçlarını açıklayacak. Beklentiler, Coca-Cola'nın hisse başına 0,71 dolar, GM’nin ise 2,69 dolar kar açıklaması yönünde.

Starbucks, PayPal ve Visa da 29 Nisan günü piyasa kapanışı sonrası ilk çeyrek sonuçlarını duyuracak. Starbucks için hisse başına 0,49 dolar, PayPal için 1,15 dolar ve Visa için 2,68 dolar kar açıklaması bekleniyor.

Bu yoğun bilanço haftasında yatırımcılar, şirketlerin kâr açıklamalarının yanı sıra özellikle 2025 yılına yönelik beklentilerini de yakından takip edecek.