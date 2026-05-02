Microsoft Windows 11 oyunları için 32 GB RAM öneriyor

Microsoft, Windows 11 işletim sistemine sahip oyun bilgisayarları için resmi donanım tavsiyelerini güncelledi. Şirket, yayımladığı yeni destek belgelerinde 16 GB bellek miktarını artık taban seviye olarak tanımladı. Modern bir oyun deneyimi için asıl önerilen kurulumun ise 32 GB RAM olduğu duyuruldu.

Bu revizyon, bilgisayar kullanım alışkanlıklarındaki evrimi doğrudan yansıtıyor. Günümüzde oyuncular sistemlerini sadece tek bir uygulamayı çalıştırmak için kullanmıyor. Arka planda Discord gibi iletişim araçları, çok sayıda tarayıcı sekmesi ve yayın yazılımları aynı anda çalışmaya devam ediyor.

Microsoft modern kullanım senaryolarına odaklanıyor

Şirket, 32 GB RAM kapasitesine geçişin bu yoğun kullanım koşulları altında daha istikrarlı bir deneyim sunduğunu belirtti. Ek bellek kapasitesi, arka plan uygulamaları ile oyunların sistem kaynakları için birbiriyle rekabet etmesini engelliyor. Bu durum donanım üzerindeki yükü dengeliyor.

Yüksek bellek kapasitesi sayesinde oyunlarda yaşanan takılmalar ve yavaşlamalar en aza iniyor. Ayrıca sistemin sanal belleğe aşırı bağımlı kalma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Sektördeki yeni oyunlar ve gelişmiş yazılım ortamları da bellek gereksinimlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Bellek verimliliği ve teknik beklentiler

Microsoft, Windows 11'in bellek verimliliği konusundaki kullanıcı geri bildirimlerini daha önce kabul etmişti. Mühendislik ekibi, işletim sisteminin kaynak yönetimi üzerinde iyileştirmeler planladığını belirtmişti. Ancak bu yazılımsal değişiklikler henüz geniş çapta hayata geçirilmedi.

Bu süreçte fiziksel bellek miktarını artırmak, sorunsuz bir sistem çalışması sağlamak için en etkili yol olarak görülüyor. Yazılımsal optimizasyonlar gelene kadar kullanıcıların donanım tarafında güçlenmesi tavsiye ediliyor. Microsoft bu adımıyla sektör standartlarını yukarı çekmeyi hedefliyor.

Donanım pazarındaki kısıtlamalar dikkat çekiyor

Yeni donanım tavsiyesi, DRAM tedarik zincirindeki kısıtlamaların fiyatları etkilediği bir döneme denk geldi. Bellek birimlerine erişimin zorlaşması, bazı kullanıcılar için donanım yükseltme kararlarını daha karmaşık hale getirdi. Bu durum maliyet analizlerini de ön plana çıkarıyor.

32 GB RAM hedefinin pratik bir gereklilik haline gelmesi, yeni sistem alımlarını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Microsoft tarafından paylaşılan bu veriler, sadece bugünkü performansı değil, Windows ekosistemindeki donanım yatırımlarının gelecekteki seyrini de belirliyor.