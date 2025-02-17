Microsoft, Polonya’da 700 milyon dolarlık yeni proje başlatıyor

Microsoft, Polonya’nın siber güvenlik kapasitesini artırmak amacıyla 700 milyon dolarlık ek yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin Başkanı Brad Smith, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında, yatırımın Microsoft’un 2020’de açıkladığı ve 2023’te açılan 1 milyar dolarlık veri merkezi projesinin ikinci aşamasını oluşturduğunu belirtti.

"Siber güvenlikte yeni bir dönem başlıyor"

Brad Smith, bu yatırımın Polonya’nın dijital altyapısını güçlendirmede kritik bir adım olacağını vurguladı. Smith, detaylara girmese de yatırımın, Polonya’nın silahlı kuvvetleriyle iş birliği içinde yürütüleceğini ve ülkenin siber savunma kapasitesini artıracağını ifade etti.

Veri merkeziyle başlayan iş birliği büyüyor

Microsoft’un Polonya’daki ilk büyük yatırımı, 2020 yılında duyurulmuş ve 2023’te açılan 1 milyar dolarlık veri merkeziyle başlamıştı. Bu veri merkezi, Polonya’daki kamu kurumları ve özel sektöre bulut hizmetleri sağlayarak ülkenin dijital dönüşümünü hızlandırmıştı. Yeni yatırım, bu altyapının siber güvenlik yönünü güçlendirmeye odaklanacak.

Donald Tusk: "Polonya’nın güvenliği için önemli bir adım"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ortak basın toplantısında, Microsoft’un yatırımlarının Polonya’nın dijital altyapısını güçlendirdiğini belirterek, “Bu yatırım, sadece ekonomik bir katkı değil, aynı zamanda ulusal güvenliğimiz için stratejik bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Microsoft’un Polonya’daki yatırımları, şirketin Orta ve Doğu Avrupa’daki varlığını güçlendirirken, Polonya’yı bölgesel bir teknoloji merkezi haline getirmeye yönelik uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.