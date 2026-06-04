Microsoft ve Mayo Clinic yeni sağlık yapay zeka modeli geliştiriyor

Microsoft ve kâr amacı gütmeyen Amerikan akademik tıp merkezi Mayo Clinic, hastaları, klinisyenleri ve tüketicileri desteklemek amacıyla sağlık sektörüne özel olarak tasarlanan yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini açıkladı. İki kurum, Mayo Clinic'in onlarca yıllık tıbbi bilgi birikimini, anonimleştirilmiş sağlık verilerini ve hasta bakımındaki derinlemesine deneyimini Microsoft'un gelişmiş bulut altyapısı ve ileri mühendislik yetenekleriyle entegre ediyor. İşbirliği kapsamında geliştirilen yapay zeka modeli, farklı türlerdeki klinik bilgileri derinlemesine analiz etme kapasitesi taşıyor.

Gelişmiş yapay zeka teknolojisi, hekimlerin çok daha erken teşhis süreçleri yürütmesini ve hastalar için bireyselleştirilmiş tedavi planlaması görevlerini eksiksiz yerine getirmesini desteklemeyi amaçlıyor. Kurumlar, yenilikçi ürünün başlangıç aşamasında doğrudan Mayo Clinic bünyesindeki güvenli klinik ortamlarda devreye alındığını belirtti. Teknolojiyi izole klinik ortamda gerçek dünya senaryoları üzerinden titizlikle test eden yapay zeka mühendislik ekipleri, elde edilen çıktılarla yazılımı sürekli olarak iyileştiriyor.

Mayo Clinic Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gianrico Farrugia, tam yedi yıl önce tıp dünyasındaki inovasyonu, çığır açan yenilikleri ve modern tedavileri hızlandırmak üzere Mayo Clinic Platform girişimini başlattıklarını hatırlattı. Farrugia, geleneksel sağlık hizmetlerini standart bir boru hattı yapısından kurtararak yapay zeka tabanlı, tamamen hasta odaklı ve kimliksizleştirilmiş sağlam bir veri temeline dayanan modern bir platform modeline dönüştürdüklerini vurguladı. Üst düzey yönetici, sahip oldukları klinik uzmanlıkları Microsoft mühendisliğiyle birleştirerek sektörde yeni bir standart yarattıklarını sözlerine ekledi.

Yaratılan yeni sistemin mülkiyeti ve fikri hakları tamamen Mayo Clinic bünyesinde kalmaya devam edecek. Microsoft ise söz konusu devasa teknolojik altyapıyı Azure Foundry API'leri aracılığıyla küresel pazarın ve diğer yazılım geliştiricilerin kullanımına sunmayı planlıyor. Gelişmiş yazılım araçları, farklı teknoloji şirketlerinin tasarlanan modeli doğrudan kendi ticari uygulamalarına ve sağlık hizmetlerine kesintisiz bağlamasına olanak tanıyor. Tıbbi kurumlar, yapay zeka sisteminin mevcut kullanım yaygınlığı, kapsadığı spesifik klinik alanlar veya harici sağlık hizmeti sağlayıcılarına ne zaman sunulacağı konusunda kesin bir tarih vermedi.

Tıbbi yapay zeka sistemleri yüksek güvenlik standartları gerektiriyor

Sağlık sektörü, dünyadaki en ileri yapay zeka geliştirmeleri ve milyarlarca dolarlık yatırımlar için tartışmasız ana odak noktası haline geldi. Tıbbi otomasyon sistemleri, karmaşık klinik bilgileri hızlıca işlerken hastaların tüm genetik ve geçmiş sağlık kayıtlarını büyük bir hassasiyetle hesaba katmak zorunda kalıyor. Kritik yazılım sistemleri, siber güvenlik, veri gizliliği ve klinik doğrulama konusunda uluslararası arenadaki en yüksek standartları karşılamak için yoğun bir mühendislik çabası gerektiriyor.

Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, tıp dünyasında çığır açacak tıbbi istihbarat sınırlarının aşılmak üzere olduğunu belirtti. Suleyman, belirledikleri vizyoner hedefe hızla ulaşmak için hayal edilebilecek en iyi stratejik işbirliğini kurduklarını ifade etti. CEO, Mayo Clinic bünyesindeki emsalsiz klinik uzmanlığın, geniş kapsamlı kimliksizleştirilmiş sağlık verilerinin ve boylamsal tıbbi içgörülerin teknoloji dünyası için önemine dikkat çekti. Teknoloji lideri, dünya standartlarındaki doktorlarla birlikte küresel sağlık hizmetleri için son teknoloji bir yapay zeka temeli inşa etmekten büyük heyecan duyduklarını vurguladı.

Hastalar yapay zeka ile sağlık rehberliği arıyor

Uzmanlar dijitalleşen sağlık alanını yapay zeka teknolojileri için en umut verici sektörlerden biri olarak görüyor. Devasa miktardaki karmaşık tıbbi veriyi saniyeler içinde analiz eden sistem, uzman klinisyenleri zorlu teşhis süreçlerinde doğrudan destekliyor. Sağlık sektöründeki yapay zeka otomasyon yetenekleri sayesinde sağlık personelinin bürokratik ve idari işlere harcadığı zaman önemli ölçüde azalıyor. İngiltere merkezli yeni girişim Semble tarafından 2025 yılında iki bin hasta katılımcıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir anket, her dört kişiden birinin sağlık rehberliği için ChatGPT ve Instagram platformlarını kullandığını ortaya koydu.

Danimarka haber ajansı Ritzau verilerine göre, Google AI Overview sisteminin devreye girmesinin ardından Danimarka kamu sağlığı web sitesi Patienthåndbogen ziyaretleri on bir aylık süreçte yüzde 31 oranında düştü. Tıpta yapay zeka kullanımı teşhis doğruluğu, algoritmik sistemik önyargı, kişisel veri gizliliği ve yasal hesap verebilirlik konularında ciddi küresel endişeleri beraberinde getiriyor. Avrupa Komisyonu düzenlemelerine göre, Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası kapsamında doğrudan tıbbi amaçlı kurgulanan tüm yazılımlar yüksek riskli statüsünde işlem görüyor. Denetleyici kurumlar, yazılım geliştiricilerin kusursuz risk azaltma sistemleri kurmasını ve modelleri yüksek kaliteli veri setleriyle eğitmesini şart koşuyor.

Teknoloji şirketlerinin geliştirme aşamalarında son kullanıcılara açık ve şeffaf bilgi sağlaması yasal bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Tüm otomatik yapay zeka destekli teşhis ve veri analiz süreçlerinin tıbbi hataları önlemek amacıyla mutlaka uzman bir insan gözetimi altında yürütülmesi gerekiyor.