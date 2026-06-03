Microsoft yeni ve iddialı yapay zeka modellerini tanıttı

Microsoft yapay zeka alanındaki bağımlılığını azaltmak amacıyla San Francisco kentindeki yıllık Build 2026 geliştirici konferansında kendi üretimi olan yedi yeni modeli tanıttı. Şirket bu adımla milyarlarca dolar yatırım yaptığı Microsoft yapay zeka ortaklarına olan bağlılığını hafifletmeyi hedefliyor.

Microsoft yapay zeka birimi Üst Yöneticisi Mustafa Suleyman, McKinsey danışmanlık şirketi için optimize edilen yeni modellerin OpenAI kalitesini aştığını belirtti. Suleyman, kamuya açık fiyatlandırma verilerine göre Microsoft yapay zeka modellerinin OpenAI GPT-5.5 modeline kıyasla on kat daha fazla maliyet verimliliği sunduğunu açıkladı. Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Satya Nadella konferansta, şirketlerin artık sınır modelleri tüketmek yerine bu sınırda tamamen yer alması gerektiğini vurguladı.

Microsoft yapay zeka modellerinin teknik detayları

Tanıtımın merkezinde, şirketin sıfırdan ve ticari lisanslı temiz verilerle eğittiği ilk muhakeme modeli olan MAI-Thinking-1 yer alıyor. Üçüncü taraf sistemlerden damıtma yapılmadan geliştirilen Microsoft yapay zeka modeli, 35 milyar aktif tahmin parametresi barındırıyor ve 256 bin tokenlık bir bağlam penceresi sunuyor. Mühendisler sistemi karmaşık çok adımlı talimatları yerine getirmek, uzun bağlamlı muhakeme yapmak ve kod üretmek üzere tasarladı.

Şirket bunun yanında, metin açıklamalarını uygulamalar ve web siteleri için kaynak koda dönüştüren MAI-Code-1-Flash modelini de piyasaya sürdü. Bu yeni Microsoft yapay zeka aracı halihazırda GitHub Copilot ve Visual Studio Code platformlarında kullanıcılarla buluşuyor. Geliştiriciler, Microsoft yapay zeka modellerini Azure altyapısında çalıştırarak üçüncü taraf sağlayıcılara ödenen ücretlerden tasarruf etmeyi planlıyor.

Bağımsız insan derecelendirme ortağı Surge tarafından yürütülen kör değerlendirmeler, MAI-Thinking-1 modelinin Anthropic firmasının Claude Sonnet 4.6 modeline kıyasla daha fazla tercih edildiğini gösterdi. Microsoft yetkilileri, yeni Microsoft yapay zeka sisteminin kodlama testlerinde Claude Opus 4.6 ile aynı seviyeye ulaştığını ifade ediyor.

Kuantum çiplerinde Microsoft yapay zeka entegrasyonu ilerliyor

Microsoft, Build konferansında ayrıca Majorana 2 kuantum çipinin önceki nesle göre bin kat daha güvenilir olduğunu duyurdu. Şirket, bu dönüm noktasının ticari açıdan yararlı bir kuantum bilgisayarı üretmeye çok yaklaştıklarını gösterdiğini savunuyor. Kuantum hesaplamanın temel birimi olan kübitler, küçük sıcaklık değişimlerinden veya titreşimlerden kolayca etkilendikleri için hassas bir yapı sergiliyor.

Majorana 2 çipindeki kübitler, ilk modeldeki milisaniyelere kıyasla ortalama 20 saniye boyunca hayatta kalmayı başarıyor. Şirket söz konusu ilerlemeyi, her gün şarj edilmesi gereken bir telefondan birkaç yıl dayanan bir telefona geçişe benzetiyor. Microsoft Kuantum Başkan Yardımcısı Zulfi Alam, 2029 yılında ticari açıdan uygulanabilir sorunları çözebilecek bir kuantum makinesine sahip olacaklarını öngörüyor. Mevcut çip sadece 12 kübit barındırırken yararlı bir makine milyonlarca kübit gerektiriyor.

Şirketin yaklaşımı, İtalyan fizikçi Ettore Majorana tarafından 1930'larda teorileştirilen bir yarı parçacığın özelliklerine dayanan topolojik kübitlere odaklanıyor. Şirket, bu parçacığa dair kanıtlar sunduğunu iddia eden Nature dergisindeki 2018 tarihli makalesini geri çekmek zorunda kalmıştı. Araştırmacılar, ikinci nesil çipte alüminyum yerine süper iletken olarak kurşun kullanarak ilk çipi geliştirmeyi başardı. Hakem değerlendirmesinden henüz geçmeyen bu çip için bazı fizikçiler daha fazla bilgi talep ediyor.

Halka arz yarışında Microsoft yapay zeka ortakları öne çıkıyor

Şirketin model bağımsızlığı arayışı, milyarlarca dolar taahhüt ettiği yapay zeka girişimlerinin borsaya girmeye hazırlandığı bir döneme denk geliyor. Claude modelinin arkasındaki Microsoft yapay zeka ortağı Anthropic, değerlemesini 965 milyar dolara (877 milyar avro) çıkaran 65 milyar dolarlık H Serisi finansman turundan kısa süre sonra, 1 Haziran tarihinde halka arz için gizli başvuruda bulundu. Sektör kaynakları OpenAI şirketinin de kendi gizli başvurusunu hazırladığını bildiriyor.

Microsoft yapay zeka alanında bugüne kadar OpenAI şirketine 13 milyar dolar aktardı ve Anthropic girişimine 5 milyar dolara kadar yatırım yaptı. Teknoloji devi aynı zamanda her iki şirketin modellerini Azure üzerinden kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.