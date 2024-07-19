Microsoft'taki Crowdstrike arızası ATM'leri vurdu: İstanbul'da para çekilemedi

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşandı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan problem bankacılık işlemlerini de etkiledi. İstanbul'daki bazı bankalar küresel kesintiden etkilendi. ATM'lere para çekmeye giden vatandaşlar işlem yapamayınca başka noktalardaki cihazları denedi. Ancak işlemlerini yinede gerçekleştiremeyince şaşkına dönen vatandaşlar oradan ayrıldı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki özel bir bankaya ait ATM'de vatandaşlar işlem yapamadı. ATM'nin ekranında çıkan uyarı yazısıyla vatandaşlar, bankanın başka ATM ve şubelerine yönlendirildi.

İşlem yapamayan Mustafa Keyif, küresel yazılım sorunundan haberi olmadığını belirterek, işlem için geldiği üçüncü ATM'de de bir şey yapamadığını, başka bir ATM'ye yönlendirildiğini anlattı.

"Para çekemedim, 4 banka denedim"

İşlemini gerçekleştiremeyen bir başka vatandaş ise, “Para çekemedim. Hatta 4 bankayı da denedim ama olmadı. İlk burada denedim nedense olmadı. Hesabıma para var mı diye bakacaktım. Bankanızla görüşün ya da bankanıza gidin diyor" ifadelerini kullandı.

Bazı bankalar SMS'le bilgilendirdi

Bazı özel bankalar ise müşterilerini bilgilendirmek için cep telefonu üzerinden SMS ile "ATM'de teknik bir sorun nedeniyle şu an hizmet verememekteyiz" bilgilendirmesi yaptı.