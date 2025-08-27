Microsoft'un genel merkezi önünde İsrail protestosu yapıldı! Çalışanlar da katıldı

Aralarında ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un mevcut ve eski çalışanlarının da bulunduğu bir grup, İsrail ordusuyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde eylem yaptı.

Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan kalabalık, İsrail ordusuna sağladığı hizmetlere ve teknolojik altyapıya tepki göstermek için şirketin genel merkezinde toplandı.

Protestocular, şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etti.

Gösteriyi organize eden "No Azure for Apartheid" adlı grup tarafından yapılan açıklamada, eylemlerin Microsoft'un "Filistinlilere yönelik soykırımdaki rolünü" protesto etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

7 kişi gözaltına alındı

Öte yandan polisin, Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisinde eylem yapan 7 kişiyi gözaltına aldığı, bunlardan 2'sinin şirketin mevcut çalışanlarından olduğu ifade edildi.

Geçen hafta da aynı sebepten şirketin genel merkezinin önünde düzenlenen protestoda 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Filistinlilere ait 200 milyon saatlik ses kaydı depolandığı belirtiliyor

Microsoft'un, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin gerçekleştirdiği milyonlarca saatlik telefon görüşmelerinin ses kayıtlarını depolayabilmesi için "Azure" bulut platformunun özelleştirilmiş bir sürümünü geliştirdiği ortaya çıkmıştı.

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin, Local Call yayın organı ve The Guardian gazetesiyle ortak yürüttüğü araştırma, İsrail askeri istihbarat birimi "8200" tarafından Microsoft platformuna depolanan telefon görüşmesi kayıtlarının ölümcül hava ve kara saldırıları için istihbarat olarak kullanıldığını ortaya koymuştu.

Microsoft ise şirketin ürettiği teknolojinin Gazze'deki Filistinlilere zarar vermek için kullanıldığına dair "hiçbir kanıt" bulamadığını öne sürerken, bir şirket sözcüsü araştırmaya yanıt olarak ürünlerinin sivillerin gözetimi için kullanıldığından haberdar olmadığını iddia etmişti.

Microsoft'tan sızdırılan belgeler, İsrail ordusuna ait verilerin büyük bölümünün Hollanda'daki Microsoft sunucularında, bir kısmının ise İrlanda ve İsrail'de depolandığını göstermişti.

Söz konusu 11 bin 500 terabaytlık verinin, Filistinlilerin telefon görüşmelerine ait yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydına tekabül ettiği belirtilmişti.

Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırmada da Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı ortaya çıkarılmıştı.