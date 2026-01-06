MicroStrategy’nin Bitcoin faturası: Milyarlarca dolarlık zarar açıkladı
Bitcoin yatırımlarıyla öne çıkan MicroStrategy, dördüncü çeyrekte kripto paradaki düşüşe bağlı olarak, dijital varlıklarında 17.44 milyar dolarlık zarar kaydetti.
Dünyanın en büyük kurumsal bitcoin yatırımcılarından MicroStrategy'in hisseleri, 2025 yılında kripto para piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle yaklaşık yüzde 47.5 değer kaybetti.
Şirket geçen yıla ilişkin bilanço raporunda 5.40 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar açıkladı.
MicroStrategy, Bitcoin'deki zayıf seyri gerekçe göstererek 2025 yılı kazanç tahminini de geçen aralık ayında önemli ölçüde düşürmüştü.
Şirket, 4 Ocak 2026 itibarıyla dolar rezervinin de 2.25 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Bilançolarında bitcoin ve diğer tokenları bulunduran firmalar, son haftalardaki kripto para piyasası oynaklığının ardından baskı altında.