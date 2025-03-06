Migros 2024 büyüme verilerini açıkladı, 2025 hedeflerini duyurdu

Migros, 2024 yılında reel olarak yüzde 12,1 büyüme kaydederek perakende sektöründeki güçlü performansını sürdürdü. Şirketin toplam pazar payı yüzde 9,8’e ulaştı ve online kanalların ciroya katkısı artmaya devam etti.

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, şirketin 2024 yılı finansal sonuçlarını değerlendirerek, “Yılın son çeyreğinde de güçlü sonuçlar elde ettik. Fiyat rekabetçiliğimiz ve çok kanallı yapımız sayesinde büyümemizi sürdürdük. Artan müşteri trafiği ve reel sepet büyümesi pazar payı kazanımının ana unsurları oldu” dedi.

2025 için beklentiler

Migros, 2025 yılında da büyümeye devam edecek. Şirketin TMS 29 enflasyon muhasebesine göre 2025 yılı konsolide satış büyümesi yüzde 8-10 seviyesinde olması bekleniyor. FAVÖK marjı ise ~yüzde 6,0 olarak tahmin ediliyor.

Şirket, 2025’te yaklaşık 250 yeni mağaza açmayı ve 8.000’den fazla çalışan istihdam etmeyi planlıyor. Yatırım harcamalarının satışlara oranının yüzde 2,5-3,0 arasında olması bekleniyor.

Migros’un yatırımları ve sürdürülebilirlik hedefleri

Migros, 2024 yılı boyunca toplam 9,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Yıl içinde 356 yeni mağaza açılırken, tedarik zinciri yatırımları kapsamında 16 yeni dağıtım merkezi faaliyete geçti.

Şirketin sürdürülebilirlik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

* 2050 yılına kadar doğrudan karbon salımını sıfırlama hedefi

* 2030 yılı sonuna kadar gıda atıklarını yüzde 50 azaltma hedefi

* 2026 yılı sonuna kadar toplam enerji tüketiminin üçte birini güneş enerjisi santrallerinden karşılama hedefi

Bugün itibarıyla Migros, yıllık enerji tüketiminin yüzde 10'unu kendi güneş panellerinden karşılıyor.

Migros Avrupa’nın en güçlü gıda perakende markası seçildi

Migros, “ESM: European Supermarket Magazine” ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan raporda, Avrupa’nın en güçlü gıda perakende markası seçildi.

CEO Özgür Tort, “Migros olarak uzun vadeli büyümemizi ve karlılığımızı desteklemek için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Perakende sektörünün geleceğine yönelik stratejilerimiz, müşterilerimize daha fazla değer sunma odağıyla şekillenmeye devam edecek” dedi.