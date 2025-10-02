Migros, destek verdi üretim 4 kat arttı

Mehmet H. GÜLEL/EDİRNE

Migros, bakliyatta yeşil mercimek ile başlattığı yerli üretim seferberliği diğer bakliyat ürünleri ile devam ediyor. Geçen yıl yerli yeşil mercimeğe verdiği destek ile 500 ton ürünün üretilmesini sağlayan şirketin, bu yıl verdiği destek ile yeşil mercimek üretimi 4 kat artarak 2 bin tona ulaştı. “İthal edilen bakliyat türlerini tamamen yerli tohumlarla ürettireceğiz” diyen Ekmel Baydur, “Yerli üretimi yeniden teşvik etmek üzere yerelleşme seferberliği başlattık. Migros markalı bakliyat ürünlerimizi yüzde 100 yerli üretim haline getiriyoruz. Tüketici artık Migros markalı bir bakliyat ürünü aldığında, menşeine bakmak durumunda kalmayacak. Özlemini duyduğu o eski bakliyatların tadına ulaşacak ve güvenle tüketecek” dedi.

Paketleme ve işleme tesisine 6.5 milyon dolar yatırdı

Edirne Keşan’da 6,5 milyon dolar yatırımla faaliyete aldıkları MİGBAK Paketleme Tesisi’nde yüzde 100 yerli bakliyatları modern teknolojilerle paketleyerek, sofralara taşıdıkları bilgisini veren Baydur, MİGBAK’ın yerel üreticiyi güçlendirme ve Anadolu’nun bereketli topraklarında kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden hayata döndürme çalışmalarının sembolü olduğunu aktardı. Söz konusu tesis ile Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 500’ü aşkın çiftçiden doğrudan temin ettikleri bakliyat ürünlerini “Anadolu Lezzetleri” markası altında tüketicilerle buluşturduklarını açıklayan Baydur, “Yeşil mercimek ile başlattığı yerli üretim atağını barbunya ile sürdürüyoruz. Tüketiciye daha fazla yerli ürün ulaştırmak için üreticiye alım garantisi, eğitim, finansman desteği vermekle kalmıyor; yerli tohumun tarlaya atılmasından paketleme tesisine kadar olan sürecin tamamını izliyoruz. Tesisimize gelen hasadı modern laboratuvarlarımızda analiz ederek, tüketicilere sunuyoruz. Tesiste ayrıca, bir zamanlar yalnızca küçük aile işletmelerinde ve yöresinde kısıtlı olarak üretilen Mardin bulguru, Diyarbakır Karacadağ pirinci, Erzurum İspir fasulyesi, Ordu Akkuş fasulyesi ve Edirne İpsala baldo pirinci gibi Anadolu topraklarının birçoğu coğrafi işaretli ürünü yeniden üretime kazandırıyoruz. Böylece yörenin, üreticinin kalkınmasına ve üretimin devamlılığına destek oluyoruz” diye konuştu.

“Bakliyat türlerini yerli tohumlarımızla ürettiriyoruz”

Migbak’ın sürdürülebilir tarım ve yerli üreticinin desteklenmesi açısından da stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayan Baydur, ithal edilen bakliyat türlerini, tamamen yerli tohumlarla ürettirmek için yola çıktıklarını iletti. 81 ildeki ticari faaliyetleri ile Türkiye’nin en geniş çiftçi ve kooperatifleri ile çalışan perakendecisi olduklarını öne süren Baydur, “Üreticilerimize eğitim, finansman ve alım garantisi verdik. Yerli tohumun tarlaya atıldığını kendi gözümüzle gördük. Kendi elimizle paketledik. Artık derin donduruculara ürün doldurmaya da gerek yok. Başta barbunya olmak üzere tüm bakliyatlar yalnızca sezonluk değil, yıl boyunca ilk tazeliği ile raflarda yer alacak” ifadelerini kullandı.

Bu yılın başından beri ürünlerin mal kabulü için Migbak tesislerinde 2 binin üzerinde analiz yaptıklarını hatırlatan Baydur, tesise gelen tüm bakliyatları Türk Gıda Kodeksi ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde analizlerden geçirdiklerini, nem-rutubet oranı, yabancı madde kontrolü ve tane ağırlığı gibi parametrelerle incelediklerini aktardı. Baydur, bu sayede ürünler paketlenmeden önce her aşamada denetleme yaparak, 0,5-1 kg, 2,5 kg, 10 kg ambalajlarda raflara ulaştırdıklarını kaydetti.

Satışını yaptığı ürünlerin yüzde 78’i tarıma dayalı

Migros olarak sattıkları ürünlerin yüzde 78’inin tarıma dayalı olduğunu bildiren Baydur, bakliyatın özellikle çok dert edindikleri ve kafa yordukları bir konu olduğunu vurguladı. Bu yıl da yeni bir protokol imzaladıklarını ve Kayseri’den alım yaptıkları yerli yeşil mercimek, aspir yağı ve ay çekirdeği için bu yıl tonajları artırdıklarını açıklayan Baydur, “Bu yıl nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği de alım listesine dahil ettik. Tıpkı mercimekte olduğu gibi barbunya içinde yerel tohumla yerel üretim seferberliği başlattık. Bugün burada paketlenen barbunyaların tamamı yerli olan tohumlarını tarlaya attırdık ve üretim sürecini denetledik. Migros markalı bir ürünleri tamamen yerli üretim hedefimiz 2026 yılı içinde tamamen yakalayacağız” dedi.