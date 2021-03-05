Migros Kadın Akademisi ile hedef, 1 milyon kadın

Migros, hayata geçirdiği yeni eğitim platformu Migros Kadın Akademisi ile kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kişisel gelişim eğitimleri, hobi kazandırma ve mesleki eğitimler gibi birçok alanda üyelerine destek verilecek olan Migros Kadın Akademisi aracılığı ile Migros, 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre; tarım, aile, kişisel gelişim, sağlık, hobi ve mesleki eğitimlerin yanı sıra girişimcilik, finans, inovasyon ve dijitalleşme gibi konularda da alanında uzman akademisyenlerden eğitim alma fırsatı sunulan Migros Kadın Akademisi’ne MigrosTV üzerinden erişilebiliyor.

Migros Kadın Akademisi’ne katılan kadınlar, bir yandan kişisel farkındalık eğitimleriyle yaşamlarına yenilik katacak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak hobiler edinirken, diğer yandan iş hayatına atılabilmeleri için yeni beceriler kazanma ve kendi işini kurma imkanına sahip oluyor.

2021 stratejileri doğrultusunda kadın, eğitim ve tarımı odağına alarak çalışmalarına yön veren Migros, Kadın Akademisi üzerinden verilen eğitimlerle hem kadınların iş yaşamına kazandırılmasına, hem de başta tarım olmak üzere birçok alanda gelişmesine destek olarak Türkiye genelinde 1 milyon kadının eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Migros, Migros Kadın Akademisi’nde eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alan ve belirlenen kalite süreçlerini başarıyla geçen kadın üreticilere, el emeği ürünlerini tüketicilerle buluşturabilme fırsatı da sunuyor.

İlerleyen dönemde Migros’un alanında uzman ve önemli başarılara imza atmış kadın yöneticilerinin de tecrübelerini paylaşacağı bu platformda, müşterilerin ve çalışanların bir araya geleceği etkinliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor.