Migros ve ColendiBank’ın servis bankacılığı başvurusuna BDDK’dan onay

Migros ile ColendiBank, Servis Modeli Bankacılığı kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı.

Tarafların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yaptığı başvuru onaylanırken, bu izinle birlikte Colendi Bank A.Ş. bankacılık hizmetlerini açık bankacılık servisleri aracılığıyla sunabilecek.

Söz konusu hizmetler, Migros’un bağlı ortaklığı olarak kurulan Money Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (MoneyFinans) tarafından sağlanan arayüz üzerinden Migros müşterilerinin kullanımına açılacak. Böylece perakende ve finans dünyası tek ve entegre bir ekosistem altında buluşacak.

Dijital ve fiziki kanallar entegre edilecek

İş birliğiyle Migros müşterileri, hem dijital hem de fiziki kanallar üzerinden finansal hizmetlere hızlı, güvenli ve kullanıcı odaklı biçimde erişebilecek. Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi Cem Doğan, Migros’un geniş dijital ve fiziki ağı sayesinde finansal işlemlerin müşterilerin günlük yaşamına doğal bir şekilde entegre edileceğini belirterek, bu modelin uçtan uca entegre bir finansal deneyim sunduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir değer hedefi

Money Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Müstehlik ise Servis Modeli Bankacılığı ile Migros müşterilerine hızlı ve güvenilir çözümler sunmayı amaçladıklarını vurguladı. Müstehlik, regülasyonlara tam uyumlu ve ölçeklenebilir bir yapı kurarak, perakende ve finansın kesişiminde sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Türk bankacılık sistemini büyütecek”

ColendiBank Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Deniz Devrim Cengiz, Servis Modeli Bankacılığı düzenlemelerinin Türkiye’yi bu alanda dünyaya örnek bir konuma taşıdığını belirterek, Migros ile geliştirilen modelin BDDK tarafından onaylanmasının teknolojik altyapıya ve regülasyonlara uyuma duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Cengiz, bu uygulamaların erişilebilirlik ve kapsayıcılık sağlayarak Türk bankacılık sistemini daha da büyüteceğine inandıklarını ifade etti.