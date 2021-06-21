Mikroya 30 bin, küçüğe 75 bin lira faizsiz destek

Hüseyin GÖKÇE

Pandemiden olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik mayıs ayında uygulanan hızlı destek programının ikinci fazına başvurular, ilk programı göre biraz daha esnetilerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nisan sonunda duyurduğu destek programı kapsamında mikro işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar faizsiz destek verilecek. Geri ödemeler 2024 yılında başlayacak.

Programın ilk aşamasında pandemiden en çok etkilenen işletmelerden, 2020 yılında 2019’a göre ciro kaybı yaşayanlar yararlanabiliyordu. Desteğin ikinci fazında ciro kaybı şartı kaldırılarak, ciro artışı olmayanların da yararlanması öngörüldü. Yani 2020’de 2019’a göre net satış hasılatı karşılaştırıldığında, gelir artışı olmayan işletmeler bu programdan yararlanabilecekler.

İkinci destek de alınabilecek

İlk programdan farklı olarak bu kez İşe Devam Kredisinden 250 bin liraya kadar kullanmış olan işletmeler ile daha önce KOSGEB’den girişimcilik kredisi almış olan işletmeler de ikinci destekten yararlanabilecekler. Kamuya olan borcunu yapılandıracağını bildiren işletmelerin başvurusu alınacak, ancak ödeme aşamasında borcun yapılandırıldığı tespit edildikten sonra ödeme yapılacak.

4’er ay arayla 6 taksit

Arada bankanın olmayacağı destek paketinde, firmaların parası KOSGEB tarafından birbirini takip eden 3 ay içinde ödenecek. Mikro işletmeler 30 bin lira, küçük işletmeler ise 75 bin lira destek alacak. Firmalar bu kredilerin geri ödemesine 2024 yılında başlayacaklar ve 4’ey ay arayla 6 taksitte ödeyecekler. Başka bir ifade ile kredilerin ödemesi 2026 yılında tamamlanmış olacak.

Kimler, nasıl yararlanabilecek?

COVID-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmeler yararlanacak.

Diğer KOSGEB destek programından farklı olarak bu yeni programda kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre başvuru ve uygunluk kriterlerini karşıladığı belirlenen KOBİ’ler için başvuruyu takiben ödeme işlemleri başlatılacak.

Ödemeler 3 ay karşılığında 3 taksitte yapılacak. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecek.