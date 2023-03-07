MilkApp 1,6 milyon TL fon talebiyle yatırım turunda

Şirket paylarının yüzde 12’sinin arzıyla 1,6 milyon TL fon hedefleyen girişimin talebi, yüzde 20 ek fonlama ile yüzde 14,4 hisse karşılığı 1 milyon 920 bin TL’ye çıkacak. fonTar tarım fonunun yatırım kararı aldığı tur, fonbulucu platformunda 5 Mayıs 2023’e kadar devam edecek.

MilkApp Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mert Ulukurt, ulusal Süt Konseyi’nin yayınlamış olduğu Ulusal Süt Kalite Raporu verilerine göre, Türkiye'de toplama usulü ile fabrikalara götürülen sütlerin ortalama yüzde 40'ında usulsüzlük yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

Ulukurt, “2020 yılında, toplama yöntemi ile elde edilen sütlerin en az yüzde 10'unda su ekleme usulsüzlüğü tespit edilmiş ve yüzde 50'den fazlasında süt yağının alındığı kanısına varılmıştır. Günde 2 bin litre süt işleyen bir mandırada hesaplamalar yapıldığı zaman yıllık maddi zararın 600 bin TL'den fazla olduğu hesaplanıyor.

Hali hazırda süt analizi yapan sistemlerde ise 60 saniye ile başlayan ölçüm süresi 150 saniyeye kadar çıkıyor ve bu uzun süreler sütün sağlına zarar verdiği gibi çevresel şartlardan da etkilenen sütün ölçüm sonuçlarına tutarsızlık olarak yansıyor” dedi.

Donanım olarak mobilite tabanlı yepyeni ve gelişmiş bir tasarım sunan MilkApp yazılımı hakkında bilgi veren Ahmet Mert Ulukurt, “MilkApp, piyasa ortalaması olan 60 saniyelik ölçümden tam altı kat daha hızlı bir şekilde yani 10 saniyede ölçüm yapma kabiliyetine sahip.

Hızlı ölçüm süresi ile gecikmeden sütü tanımayı sağlıyor, kalitesini tayin ediyor, endüstriyel planlamaya katkı sağlıyor verileri bulut ortamında yıllar boyu saklayarak sürdürülebilir bir takip sistemi yaratıyor” dedi. fonbulucu Girişim İlişkileri Direktörü Muhammed Bellek ise, “Gelecek beş yıl içerisinde Türkiye pazarının yüzde 20'sinden fazlasına erişerek 50 milyon TL’nin üzerinde net kâr öngören MilkApp, süreç boyunca yüksek teknoloji üretimi için çalışacak.