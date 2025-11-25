Milkshake ve latte'ye şeker vergisi geliyor

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, 2018’den bu yana gazlı içeceklerde uygulanan şeker vergisinin kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Yeni düzenlemeyle Yazoo, Muller Frijj, Starbucks Caffe Latte gibi yüksek şekerli paketli içecekler vergiye tabi olacak. “High protein” iddiasıyla satılan Ufit ve Shaken Udder gibi ürünler de kapsamda yer alacak.

Laktoz için istisna getirildi

BBC'nin haberine göre vergi uygulanma eşiği 5 g/100 ml’den 4,5 g/100 ml’ye çekildi. Ancak sütte doğal olarak bulunan laktoz için “laktoz muafiyeti” getirilecek; böylece doğal şeker miktarı hesaplamaya tam olarak yansımayacak.

Bitkisel sütlerle hazırlanan ürünler 2028’den itibaren aynı kurallara tabi olacak. Meyve suyu, alkolsüz bira, şarap ve öğün yerine geçen içecekler ise vergiden muaf.

Çocukluk obezitesiyle mücadele edilecek

Vergi, hükümete göre çocukluk çağı obezitesini azaltmayı hedefliyor. Streeting, “Hükümet sağlıksız çocuklara göz yummayacak,” diyerek obezitenin yoksulları daha çok etkilediğini ve NHS’e milyarlarca sterlin yük bindirdiğini söyledi. Muhalefet ise düzenlemeyi “aşırı devlet müdahalesi” olarak eleştiriyor.

Verginin raf fiyatlarına yansıması üreticilerin tutumuna bağlı olacak; şirketler ya maliyeti üstlenebilir ya da şeker oranını düşürebilir. Hükümet, 2018’deki verginin gazlı içeceklerde şeker oranını yüzde 46 azalttığını hatırlatarak benzer bir reformülasyon beklediklerini açıkladı.