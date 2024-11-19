Milletvekili Orhan Sarıbal: Çiftçi borçları 780 milyar liraya yükseldi

Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarı eleştirirken, yaşanan sorunların çözümünün 'acil erken seçim' olduğunu savundu. İktidarın, çiftçiyi borca sürüklediğini söyleyen Sarıbal, Türkiye'nin, şeker ve tarım ürünlerinde ithalatçı konumda olduğunu belirtti.

Şeker pancarı küresel ısınma ve iklim değişikliği için çok önemli

Orhan Sarıbal, "Şeker pancarı, yüksek oksijen salan bir ürün. Küresel ısınma ve iklim değişikliği için de çok önemli. Bu kadar stratejik bir ürün, kota ve sözleşmeli tarım üzerinden sürdürülmektedir. Bu ülkenin şeker ihtiyacı karşılanamamakta ve ithal edilmektedir. Şeker pancarında da iktidar, çiftçiye, "Üretmeyin, uzaklaşın, ben ithal şeker getirebiliyorum" mesajını vermektedir" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler üretimden uzaklaştırıldı

Çiftçi borçlarının 780 milyar liraya yükseldiğini anlatan Sarıbal, iktidarın çiftçiyi borçlandırarak üretimden uzaklaştırdığını savundu. Şeker üretiminde kontrolün, özel sektörün egemenliğine bırakıldığını öne süren Sarıbal, geçen yıl 303 bin ton şeker ithal edildiğini söyledi. Sarıbal, "Şeker pancarı üretimi, ülke insanının şeker ihtiyacını karşılamayacak düzeydedir. Bu fiyatlar şeker pancarı ekiminden insanımızı uzaklaştıracaktır." diye konuştu.