Milletvekili Suiçmez: Kadrolu ve ücretli öğretmenler arasındaki ücret adaletsizliği giderilmeli

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ücretli öğretmenler için kalıcı, güvenceli çalışma koşulları oluşturulmasını istedi. Ücretli öğretmenliğin Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade eden Suiçmez, ücretli öğretmenlerin güvencesiz çalışma koşulları ve düşük ücretlerle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Ücretli öğretmenlerin aralık ayına ait ücretlerinin ödenmediğini belirten Suiçmez, "Ödenmeyen ücretler, öğretmenlerimizin alın terine, emeğine, onuruna yapılmış bir haksızlıktır" dedi ve ekledi: "Milli Eğitim Bakanlığı'na ve ilgili tüm yetkililere sesleniyoruz; Aralık ayına ait ek ders ücretleri derhal ödensin. Öğretmenlerin hakkı olan ücretlerin gecikmesi kabul edilemez. Ücretli öğretmenler için kalıcı, güvenceli çalışma koşulları oluşturulsun. Kadrolu ve ücretli öğretmenler arasındaki ücret adaletsizliği giderilmeli, eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmelidir."