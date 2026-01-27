Milli Emlak’ta parasal işlem limitleri yükseltildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Milli Emlak Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme ile Milli Emlak Genel Tebliği’nin ilgili maddelerinde yer alan parasal limitlerde değişikliğe gidildi.

Yeni tebliğe göre, 19 Mart 2025 tarihinde yayımlanan ana tebliğin 6’ncı maddesinde yer alan parasal sınırlar güncellendi. Buna göre, daha önce 50 bin lira olarak uygulanan (a) bendi kapsamındaki işlem limiti 63 bin liraya, 200 bin lira olan (b) bendi kapsamındaki işlem limiti ise 251 bin liraya yükseltildi.

Tebliğ, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.