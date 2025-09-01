Milli gemilerin yeni silahı ihracata hazırlanıyor

TEKNOFEST Mavi Vatan’da açıklamalarda bulunan Roket­san Genel Müdürü Murat İkin­ci, etkinlik kapsamında bir çok platformun ziyarete açıldığını, bunlardan TCG Anadolu’ya ko­nuşlandırılan Bayraktar TB3 ile Roketsan tarafından geliştiri­len füzeler kullanılarak dünya­da ilk defa gemiden SİHA ope­rasyonları gerçekleştirilebildi­ğini söyledi.

AKYA ve AKATA seri üretimde

“ATMACA, AKYA, AKATA, hava savunma sistemleri, MİD­LAS ile baktığınız zaman as­lında Deniz Kuvvetlerimizin vurucu gücünün en büyük kıs­mını Roketsan sağlıyor” diyen İkinci, deniz platformlarında kullanılan Roketsan ürünleri­ne ilişkin şu açıklamayı yaptı: “AKYA şu anda seri üretimde. ORKA’nın testleri devam ediyor. AKA­TA başarılı atışlarını yaptı, seri üretimde. Seri üretimde olan projelerimizle bera­ber Deniz Kuvvetle­rinin envanterinde­ki eksikliklerini ta­mamlıyoruz. MİDLAS’ın çok yakın zamanda testini yaptıkla­rını ifade eden İkinci, “O testte de başarılı şekilde hava hedefini im­ha ettik. MİDLAS şu anda plat­formlara entegre ediyor. İstanbul fırkateyni ilk entegre ettiğimiz platform. Ondan sonra 6, 7, 8. ge­milerle devam edecek ve bundan sonra bütün platform­larımızda MİDLAS olacak. Sadece bizim platformlarımızda de­ğil, MİDLAS’ın ihraca­tı için de çok ciddi ça­ba içerisindeyiz. Başka ülkelerin de hem füze sistemleri hem de di­key atım sistemleriyle ilgili ciddi talepleri var. MİDLAS da orada çok güçlü şekilde ülkemizi tem­sil ediyor. MİDLAS bundan son­ra rüştünü ispat etmiş ve bütün füzelerimizi atacağımız platform olarak hem ulusal hem uluslara­rası anlamda başarıyla bizleri temsil edecek” dedi.

SAS ve SAT komandoları gövde gösterisi yaptı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan” dün sona erdi. “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliğinin dördüncü ve son gününde de vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamındA düzenlenen SAT ve SAS komutanlıklarının gösterileri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.