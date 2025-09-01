Milli gemilerin yeni silahı ihracata hazırlanıyor
Roketsan, deniz platformlarının hava savunma yeteneğini artıran Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’ne (MİDLAS) yurt dışındaki ilgiyi ihracat başarısına dönüştürmeye hazırlanıyor.
TEKNOFEST Mavi Vatan’da açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, etkinlik kapsamında bir çok platformun ziyarete açıldığını, bunlardan TCG Anadolu’ya konuşlandırılan Bayraktar TB3 ile Roketsan tarafından geliştirilen füzeler kullanılarak dünyada ilk defa gemiden SİHA operasyonları gerçekleştirilebildiğini söyledi.
AKYA ve AKATA seri üretimde
“ATMACA, AKYA, AKATA, hava savunma sistemleri, MİDLAS ile baktığınız zaman aslında Deniz Kuvvetlerimizin vurucu gücünün en büyük kısmını Roketsan sağlıyor” diyen İkinci, deniz platformlarında kullanılan Roketsan ürünlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “AKYA şu anda seri üretimde. ORKA’nın testleri devam ediyor. AKATA başarılı atışlarını yaptı, seri üretimde. Seri üretimde olan projelerimizle beraber Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki eksikliklerini tamamlıyoruz. MİDLAS’ın çok yakın zamanda testini yaptıklarını ifade eden İkinci, “O testte de başarılı şekilde hava hedefini imha ettik. MİDLAS şu anda platformlara entegre ediyor. İstanbul fırkateyni ilk entegre ettiğimiz platform. Ondan sonra 6, 7, 8. gemilerle devam edecek ve bundan sonra bütün platformlarımızda MİDLAS olacak. Sadece bizim platformlarımızda değil, MİDLAS’ın ihracatı için de çok ciddi çaba içerisindeyiz. Başka ülkelerin de hem füze sistemleri hem de dikey atım sistemleriyle ilgili ciddi talepleri var. MİDLAS da orada çok güçlü şekilde ülkemizi temsil ediyor. MİDLAS bundan sonra rüştünü ispat etmiş ve bütün füzelerimizi atacağımız platform olarak hem ulusal hem uluslararası anlamda başarıyla bizleri temsil edecek” dedi.
SAS ve SAT komandoları gövde gösterisi yaptı
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan” dün sona erdi. “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliğinin dördüncü ve son gününde de vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamındA düzenlenen SAT ve SAS komutanlıklarının gösterileri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.