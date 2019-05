Milli otonun bine yakın özelliği belirlendi

10 Mayıs 2019

İSTANBUL/DÜNYA

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin otomobiline ilişkin son gelişmeleri paylaşarak, "Küresel rekabet eden, yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş seviyesi 3'e hazır, bağlantı ve internete uyumluluk olarak başından itibaren planlı, akıllı bir cihaz olacak" dedi.

"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda Türkiye'nin otomobiline yönelik önemli açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni start up'lardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını kaydederek, "Türkiye'nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmenti SUV araçla pazara giriyoruz. İki-üç yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz. Bu projenin hesabı, kitabı aslında 15 sene. 2022 yılına kadar piyasaya çıkana kadar, her hafta her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz. Gelecekte ev, işyerinden sonra otomobilin kendisi teknoloji ile bir yaşam alanına dönüşecek. Otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümü bu anlamda önemli bir fırsat yaratıyor. Akıllı evler, binalar, şehirler ile etkileşimi olan bir dünyadan bahsediyoruz. Biz de bu nedenle bir otomobilden daha fazlasını hedefliyoruz. Otomobilin 1000'e yakın özelliğini bugünden belirledik" dedi.

Türk otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışmada, birinciliğe Oğuzhan Sarıtaş liderliğindeki ekibin hazırladığı Car4Future Technologies girişim projesi ile layık görüldü. Dereceye girenlere toplam 250 bin TL ödülün dağıtıldığı yarışmada Car4Future Technologies girişim projesi, dünya otomotiv endüstrisinin geleceğini oluşturan ve ağırlığını her geçen gün hissettiren elektrikli ve otonom araçlara yönelik blok zinciri ile geliştirdiği şarj enerji paylaşım ağıyla 70 bin TL'lik büyük ödüle hak kazandı. Yarışmada ikinciliği Çağlar Aksu'nun liderliğindeki ekibe ait Sensemore, üçüncülüğü de Berk Şahin'in liderliğindeki ekibin hazırladığı Parxlab girişim projesi aldı. Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurtdışında eğitim ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde projelerini geliştirme hakkı da elde etti. Bu yıl "Otomotivde Dijital Dönüşüm" temasıyla OİB Yönetim Kurulu'nun ev sahipliğinde Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen yarışmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geleneksel araçlar yerini elektrikli, bağlantılı, yapay zekaya sahip otonom araçlara bırakıyor. Ulaşım maliyetlerini düşürecek olan robot-taksiler/robot-araçlar gibi yeni iş modelleri çıkacak. Bunun için araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Aoun: Türkiye pazarına yatırıma devam edeceğiz



Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun de Türkiye pazarına yatırıma devam edeceklerini söyledi. Oyak Renault olarak yılda 378 bin otomobil ürettiklerini, üretimlerinin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirten Aoun, "İhracatımız 3 milyar euroyu geçiyor. 7 bin civarında çalışana sahibiz. Türkiye'ye yatırım yapmaya devam kararı aldık. Biz bu pazarın gücüne inanıyoruz. Dijital dönüşümde iki yılda en üst seviyeye ulaşacağız. Türkiye mühendis ve teknisyen açısından çok zengin. Avrupa ve dünya ile yarışacak düzeyde hatta onlardan daha da ileri seviyede."