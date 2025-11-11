Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

Milli Piyango İdaresi, 2025 yılbaşı özel çekilişine ilişkin detayları açıkladı.

Buna göre bu yılki büyük ikramiye 800 milyon TL olacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.

Toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiyenin dağıtılacağı çekilişin biletleri, 9 Kasım itibarıyla satışa sunuldu.

Bilet fiyatları belli oldu

Yılbaşı özel çekilişine ait bilet fiyatları;

* Çeyrek bilet 200 TL,

* Yarım bilet 400 TL,

* Tam bilet 800 TL olarak belirlendi.

Biletler, Milli Piyango bayilerinin yanı sıra resmi online satış kanalları üzerinden de temin edilebiliyor.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık gecesi yapılacak ve büyük ikramiye kazanan numara canlı yayında açıklanacak.