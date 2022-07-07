Milli savunma ihalelerinde fiyat farkı

ANKARA (DÜNYA)-Kamu ihalelerinde yüklenicilere fiyat farkı verilmesini öngören düzenlemeden Milli Savunma Bakanlığı’nın TL üzerinden yaptığı mal ve hizmet alımlarının yüklenicileri de yararlanabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Bakanlığın mal ve hizmet alımlarıyla TL üzerinden yapılan yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde (doğrudan temin dahil) fiyat farkı verilebilecek.

Firmanın 30 gün içinde başvurması halinde, artırımlı fiyat farkı yanı sıra ek fiyat farkı verilebileceği gibi, sözleşme uzatımı veya feshi de söz konusu olabilecek.