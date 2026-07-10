Milli takım her gol attığında bir kişi 5 yıl elektrik faturası ödemeyecek

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Enerji faturalarının yüksek seyretmeye devam ettiği İngiltere'de British Gas, müşterilerini sevindirecek sıra dışı bir kampanyaya imza attı.

Şirket, İngiliz Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç'e atacağı her gol için bir müşterisine 4 bin 400 sterlin (yaklaşık 5 yıllık elektrik tüketimine denk gelen tutar) değerinde ücretsiz elektrik hediye edeceğini duyurdu.

Müşteriler otomatik olarak çekilişe katılacak

Kampanya kapsamında İngiltere'nin turnuvada kaydedeceği her gol sonrası 18 yaşını doldurmuş tüm British Gas müşterileri otomatik olarak çekilişe katılacak. Maçın bitiş düdüğünün ardından rastgele belirlenecek bir kişi, elektrik hesabına yaklaşık 4 bin 400 sterlin tutarında kredi yüklenmesi hakkını elde edecek.

Şirket, İngiltere'nin Meksika'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından üç müşterisinin yaklaşık 4 bin sterlin değerinde ücretsiz elektrik kazandığını açıklamıştı.