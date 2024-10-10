Milton kasırgası ve jeopolitik riskler petrol piyasasını zorluyor

Petrol fiyatları, Milton Kasırgası’nın ABD'de enerji arzını kesintiye uğratabileceği endişeleri ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçti. Özellikle İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim, piyasalardaki belirsizliği artırırken, fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

Kasırga etkisiyle yakıt talebi arttı

Milton Kasırgası Florida Körfez Kıyısı’na ulaşarak eyaletteki benzin talebini ciddi ölçüde artırdı. Bazı benzin istasyonlarında yakıtın tükenmesi ve enerji altyapısında olası kesintiler, fiyatların yükselmesinde önemli rol oynadı. Kasırga, bölgedeki petrol ve gaz üretim faaliyetlerini aksatma riski taşıyor.

İsrail ve İran gerilimi

Öte yandan, Orta Doğu'da yükselen tansiyon da petrol fiyatlarını tetikleyen bir diğer faktör oldu. İsrail'in, İran'ın füze saldırılarına vereceği yanıt merakla bekleniyor. Piyasalarda, İsrail’in İran’ın petrol altyapısını hedef alabileceğine dair spekülasyonlar, petrol arzına yönelik kaygıları artırıyor.

Fiyatlardaki artış sınırlı kaldı

Brent ham petrolü, yüzde 0,63 artışla varil başına 77,07 dolardan işlem görürken, Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,71 artarak varil başına 73,76 dolara yükseldi. Ancak Çin talebine ilişkin zayıf beklentiler ve ABD ham petrol stoklarındaki beklenenden fazla artış, bu yükselişi sınırlayan faktörler arasında yer alıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin yayımladığı son verilere göre, ABD ham petrol stokları rafinerilerin kapasite kullanımını düşürmesiyle geçen hafta beklenenden daha fazla arttı. Bu durum, petrol fiyatlarındaki yükselişi kısmen dizginliyor.