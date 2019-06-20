Milyar dolarlık jeotermal yatırımı YEKDEM’i bekliyor

20 Haziran 2019

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin son 10 yılda, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalardan iyi sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Bu çalışmaların başında elektrik üretiminde yerli kaynak ağırlığını arttırmayı hedefleyen, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının (YEKDEM) geldiğini kaydeden Kındap, "YEKDEM’in devreye girmesinden itibaren yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde büyük bir atılım gerçekleştirildi. Bir yandan daha fazla hidroelektrik santrali devreye alınırken, rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermale dayalı yatırımlar da belirgin şekilde arttı. Bunun sonuçları elektrik üretim verilerine giderek daha fazla yansıyor. Örneğin Haziran ayının ilk yarısında yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 60’lara yaklaştı" dedi.



Bugüne kadar yerli kaynakları daha fazla devreye alma yönünde ciddi mesafe kat edilmesine rağmen Türkiye’nin hâlâ enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğuna işaret eden Kındap, şunları söyledi:

"Enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve cari açığın daha da azaltılması için devlet desteklerinin sürmesi şart. Özellikle Türkiye’nin Batı bölgelerinde tespit edilmiş 3 bin megavatlık elektrik üretim potansiyeli, 30 bin megavatlık da termal-ısıtma-soğutma-kurutma için kullanılabilecek jeotermal kaynağı var. Bu potansiyel 9 milyar metreküplük doğalgaza ve bugünkü fiyatlarla 2.2 milyar dolarlık gaz ikamesine karşılık geliyor. Jeotermal elektrik santrali yatırımcıları bu potansiyeli hayata geçirmek için YEKDEM’den sonra uygulanacak destek mekanizmasının açıklanmasını bekliyor. YEKDEM bugün açıklansın, yarın Türkiye’nin dört bir yanında yeni sondaj kuleleri kurulur."

"1 milyar dolarlık yatırım bekliyor"

Jeotermalde 1 megawatlık kapasite için ortalama 4 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirten Ali Kındap, "YEKDEM sürecince yılda ortalama 200-250 megawatlık JES yatırımı yapıldığını düşünecek olursak, yeni destek mekanizmasının açıklamasıyla birlikte ilk etapta yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın devreye gireceğini söyleyebiliriz" dedi.



Dünya üçüncülüğü zor değil

Türkiye’nin mevcut kurulu gücüyle şu anda jeotermalde dünya dördüncüsü olduğunu vurgulayan JESDER Başkanı Ali Kındap, YEKDEM desteğinin devam etmesi durumunda jeotermal elektrik santrallerinin İç ve Doğu Anadolu’ya da yayılacağını ve Türkiye’nin kolayca dünya üçüncülüğüne yükselebileceğini belirtti.



"Jeotermalde riskler büyük"

Diğer yenilenebilir enerjilerden farklı olarak jeotermalde keşif ve işletilme sürecinin büyük riskler ve zorluklar barındırdığına da dikkat çeken Ali Kındap şunları söyledi:

"Yerin altının yönetilmesi zordur. Yatırım gerçekleşmeleri, başlangıçta yaptığınız yatırımların çok üzerine çıkabilir. Jeotermal sondajı, petrol ve gaz sondajıyla aynı maliyetlere sahiptir ama biz buna ek olarak kaynağın sürdürülebilirliğini de sağlamak zorundayız. Arama ve sondaj faaliyetleri için on milyonlar dolar yatırım yaparız ama asıl iş kaynağı bulduğumuz zaman başlar. Bu nedenle devlet destekleri kritik önem taşıyor.

