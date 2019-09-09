Milyar dolarlık yol aydınlatma için geliyorlar!
Türkiye’de karayollarını aydınlatan 6.5 milyon lambanın Led dönüşümü için yerli yabancı birçok firma hazırlanıyor. Süreç, dünyada aydınlatma pazarında çalışan bütün global oyuncuların dikkatini çekti.
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