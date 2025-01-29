Milyarder fon yöneticisi Steve Cohen yorumladı: DeepSeek ile 'yapay süper zeka'ya geçiş hızlanacak!

Milyarder hedge fon yöneticisi ve Point72 yatırım fonunun kurucusu Steve Cohen, teknoloji hisselerindeki son düşüşlere rağmen yapay zeka sektöründeki uzun vadeli pozitif duruşunu sürdürüyor. Pazartesi günü ABD ve Asya piyasalarındaki teknoloji hisselerinin düşüşü hakkında konuşan Cohen, bu hareketlerin yanlış bilgi yayılmasından kaynaklandığını savundu.

"Büyük fırsat sunuyor"

Cohen, özellikle Çin merkezli yapay zeka grubu DeepSeek'in hızlı yükselişine vurgu yaparak, bu gelişmenin "yapay süper zeka"ya geçiş sürecini hızlandıracağını ifade etti. "DeepSeek’te yaşananlar, aslında sektör için büyük bir fırsat sunuyor. Yapay zeka modellerinin insan bilişsel muhakemesini aşabileceği bir döneme yaklaşıyoruz" dedi.

Yapay zekanın piyasalara olan etkisinin kısa vadeli hisse hareketlerinin ötesinde olduğunu belirten Cohen, "Bu, yalnızca bir sektör değişimi değil, herkesin hayatını ve iş yapma şeklini değiştirecek büyük bir dönüşüm" diye ekledi. Cohen, kısa vadeli yatırımcıların sektöre olan güven eksikliği nedeniyle hisse satışı yapabileceğini, ancak uzun vadeli bakış açısıyla bu alandaki fırsatların devam ettiğini söyledi.

"Büyüme sektörü dönüştürmeye devam edecek"

Point72, yapay zeka sektöründeki yatırımlarını genişleterek özellikle yarı iletkenler gibi donanım alanlarında yeni stratejiler geliştirmeye odaklanıyor. Cohen, bu stratejinin yapay zekanın büyümesiyle doğrudan ilişkilendirildiğini ve bu büyümenin sektörü dönüştürmeye devam edeceğini belirtti.

Son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmalarının yapay zeka hisselerindeki yatırımcı güvenini sarsabileceğini kabul eden Cohen, doğru bilgiyle uzun vadeli planlamanın yatırımcılar için kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.