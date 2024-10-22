Milyarder hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones rotayı altın ve Bitcoin'e çevirdi

Tudor Investment ve Robin Hood Foundation’ın kurucusu milyarder hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones, enflasyon beklentileri ve yatırım stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. CNBC-e'nin haberine göre CNBC'nin "Squawk Box" programına katılan Jones, Beyaz Saray'daki yönetimden bağımsız olarak gelecekte enflasyonist bir ortam beklediğini ve bu nedenle altın ve Bitcoin'e uzun vadeli yatırımlar yaptığını ifade etti.

Jones, "Bence tüm yollar enflasyona çıkıyor" diyerek emtia ve kripto varlıklara olan güvenini dile getirdi. Altın ve Bitcoin’in enflasyona karşı koruyucu varlıklar olduğunu vurgulayan Jones, genç yatırımcıların ise genellikle Nasdaq gibi teknoloji hisselerine yöneldiğini belirtti.

Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanabileceğini öngören Jones, bu senaryoya karşı stratejik pozisyonlar aldığını söyledi.

ABD'nin artan borç yükünün enflasyonu daha da körükleyeceğini savunan Jones, "ABD'nin yüksek borç seviyesi enflasyon üzerinde ciddi baskı oluşturuyor ve bu durum faiz oranlarının daha da yükselmesine neden olacak" dedi.

Jones'un bu enflasyon beklentisi, ABD borçlarının hızla artması ve Hazine tahvillerinin getirilerindeki yükselişle de örtüşüyor. Altın fiyatları da bu hafta rekor seviyelere ulaştı ve Bitcoin'in bu yılki değer artışı yüzde 57 seviyesine çıktı.