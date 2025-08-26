Milyarder Pinault ailesi müşteri arıyor: Alman spor markası Puma satılıyor!

Fransız Pinault Ailesi'nin holding şirketi Artemis'in son bir yılda piyasa değerinin yaklaşık yarısını kaybeden Puma'daki yüzde 29'luk payını satmayı planladığı belirtildi.

Bloomberg News'e konuşan kaynaklar, milyarder ailenin şirketin satışı için danışmanlarla birlikte çalıştığını ve potansiyel alıcılarla iletişime geçtiğini söyledi.

Kaynaklar ailenin Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi potansiyel alıcılarla iletişime geçerek ilgiyi ölçtüğünü belirtti.

Ayrıca ABD'deki diğer spor giyim firmalarının yanı sıra Orta Doğu'daki egemen varlık fonlarının da araştırıldığı belirtildi.

Hisseler satış haberiyle yükseldi

Alman spor markası Puma'nın hisseleri, satış haberlerinin ardından dün Almanya borsasında yüzde 20'ye varan artış göstererek Ekim 2001'den bu yana en büyük yükselişini kaydetti.

Puma hisseleri, spor ve egzersiz ekipmanlarına olan talebin zayıflığı ve ABD gümrük vergilerinin etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle son 12 ayda yüzde 50 değer kaybetmişti.

Son bir yılda piyasa değerinin yaklaşık yüzde 50'sini kaybeden şirketin piyasa değeri şu an yaklaşık 3,2 milyar Euro (3,7 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor.

Görüşmelerin devam ettiğini ve satışın gerçekleşeceğine dair bir garanti olmadığını söyleyen kaynaklar, ailenin herhangi bir anlaşmada büyük bir prim talep etmesinin muhtemel olduğunu da belirtti.

Şirketin dünya genelinde yaklaşık 22 bin çalışanı bulunuyor. Puma, İngiltere Premier Lig takımı Manchester City’nin yanı sıra Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi spor organizasyonlarının da sponsorluğunu yapıyor.