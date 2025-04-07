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Milyarder yatırımcı Bill Ackman'dan Trump'a 'ekonomik savaş' uyarısı

Amerikalı milyarder fon yöneticisi Bill Ackman, ABD Başkanı Donald Trump'ı tarifeler konusunda uyararak ticaret savaşına ara vermesi gerektiğini söyledi.

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Milyarder yatırımcı Bill Ackman Trump’ın yeni gümrük tarifelerine işaret ederek, son hamlelerin güven sarsıcı olduğunu savundu.

Başkanlık yarışısında Trump'ı desteklediğini hatırlatan milyarder yatırımcı, ABD liderini uyararak ticaret savaşına ara vermesi gerektiğini yoksa iş dünyasının güvenini kaybedeceğini söyledi.

Ticaret savaşına 90 günlük ara çağrısı

X platformundan açıklama yapan Ackman, “Başkanın, ticaret meselelerini müzakere yoluyla çözmek üzere 90 günlük bir ara verme fırsatı var” dedi.

Ackman, “Dünyanın her ülkesine ekonomik nükleer savaş başlatırsak, iş yatırımları durma noktasına gelir. Tüketiciler harcamalarını keser ve dünyadaki itibarımıza ciddi zarar veririz. Bu itibarın onarılması yıllar, hatta on yıllar alabilir” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ