Milyarder yatırımcı uyardı: Yapay zekada büyük balon patlayabilir

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Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, yapay zekâ sektöründe yaşanan hızlı yükselişin gelecekte bir balonun habercisi olabileceğini ifade etti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 21,5 milyar dolarlık servete sahip olan Dalio, Bloomberg Television'a verdiği röportajda, teknolojik dönüşümlerin genellikle yatırım balonlarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Dalio, "Tüm büyük teknolojik değişimler balonlar yaratır. Kimse bunu tam olarak doğru tahmin edemez. Ya pazar payınızı elde etmek için çok fazla para harcamalı ve bunun fazla olup olmadığını dert etmemelisiniz, ya da yeterince para harcamazsanız pazar payınızı kaybedersiniz" ifadelerini kullandı.

Çip üreticileri piyasanın gözdesi oldu

Yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli çiplere yönelik talep, çip üreticilerini son dönemin en çok ilgi gören şirketleri arasına taşıdı. Bu gelişme, Wall Street endekslerinin rekor seviyelere ulaşmasında etkili olurken, yatırımcılar arasında piyasanın aşırı değerlenip değerlenmediği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bu tartışmalar sürerken Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, yapay zekâ yatırımlarının yatırımcılara "çılgın" getiriler sağlayabileceğini savundu.

"Balonun patlaması, servetin paraya dönüştürülmesidir"

Dalio, yapay zekâ şirketlerinin gelecekte kârlılık üretip üretemeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin önem taşıdığını belirterek, balonların genellikle yatırımcıların kazançlarını realize etmeye başlamasıyla sona erdiğini dile getirdi.

"Balonun patlaması, servetin paraya dönüştürülmesidir" diyen Dalio, "Günümüzün yapay zeka odaklı piyasası, harika bir teknoloji olmasına rağmen, bu tür bir yol izliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Olası çöküş küresel ekonomiyi etkileyebilir

Bloomberg Intelligence analistlerinden Jamie Rush da yapay zekânın dönüştürücü bir teknoloji olabileceğini ancak yatırımcıların teknoloji şirketlerine biçtiği yüksek değerlerin kısa vadede karşılık bulmasının zor göründüğünü ifade etti.

Rush'a göre yatırımcıların bir noktada beklenen kârların gerçekleşmeyeceğine kanaat getirmesi halinde yapay zekâ hisselerinde sert satışlar yaşanabilir. Böyle bir senaryonun küresel ekonomi üzerinde de önemli etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Değerlendirmede, olası bir piyasa sarsıntısını analiz etmek amacıyla S&P 500 endeksinde yüzde 20'lik bir gerileme, belirsizlikte artış, kredi risk primlerinde yükseliş ve veri merkezi yatırımlarında geçici yavaşlama varsayıldı.

1,6 trilyon dolarlık daralma senaryosu

Söz konusu senaryoya göre dünya ekonomisinin ilk yıl içinde yaklaşık 1,6 trilyon dolar küçülebileceği öngörülüyor. Yapay zekâ çiplerinin üretiminde önemli rol oynayan Tayvan ve Güney Kore'nin bu süreçten en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

Aynı senaryoda ABD ekonomisinin resesyona yaklaşabileceği, Avrupa ve Çin ekonomilerinin ise daha sınırlı ancak hissedilir düzeyde zarar görebileceği değerlendiriliyor.