Milyarder yatırımcı Warren Buffett 5 kurumdaki hissesini artırdı

Berkshire Hathaway'ın Yönetim Kurulu Başkanı milyarder yatırıcımcı Warren Buffett, 3 hafta önce altın değerinde yatırım tavsiyeleri vermiş çalkantılı dönemlerde en doğru tercihin hisse yatırımı olduğunu söylemişti.

Piyasalar Trump'ın tarifeleri ekseninde şekillenirken Buffett'tan tavsiyeleri ile paralel bir yatırım hamlesi geldi.

5 Japon devindeki hisselerini artırdı

Milyarde iş adamı Mitsubishi Corp., Marubeni Corp., Mitsui & Co., Itochu Corp. ve Sumitomo Corp. olmak üzere beş Japon aracı kurumundaki hisselerini artırdı.

Buffett, ilk olarak 2020 yılında aracı kurumlara yatırım yapmış, daha sonra Haziran 2023'te hissesini artırmıştı. Buffett geçtiğimiz Ekim ayında Japon yeni cinsinden yedi dilimden oluşan tahvil satışıyla 281,8 milyar yen toplamıştı.

Duayen yatırımcının Japon hisse senetlerine odaklanması, daha yüksek faiz oranları, daha güçlü yen ve küresel ticaret savaşı riskleriyle zarar gören güveni desteklemeye yardımcı olabilir.