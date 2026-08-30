Milyarderler fiziki altına koşuyor: Dev kasalar yetmemeye başladı

Altın piyasasında fiyat hareketlerinin dışında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Milyarderler artık fonlar ve diğer finansal ürünler üzerinden altına yatırım yapmak yerine fiziksel olarak sahip oldukları külçeleri güvenli kasalarda tutmaya daha fazla yöneliyor.

Financial Times'ın haberine göre fiziki altına yönelik talep, yıllardır kapasite sorunu yaşamayan bazı özel altın kasalarını bile zorlamaya başladı. Londra merkezli Sharps Pixley, mevcut depolama alanındaki baskıyı azaltmak için yeni bir tesis ararken İsviçre merkezli Swiss Gold Safe ise altı kasa lokasyonunun tamamını genişletmeye hazırlanıyor.

Değerli metal sektörünün büyük şirketlerinden MKS Pamp da en varlıklı müşterilerine yönelik yeni ve oldukça büyük bir kasa kurmayı planlıyor. Şirket, en az 50 milyon dolar değerinde külçe bulunduran müşterilere özel bir hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Fiziki altına geçiş

Talebin son 12-18 ayda hızladığı değerlendirilirken kasa şirketlerine göre müşteriler altınlarını ortak altın havuzunda tutmak yerine artık daha fazla bireysel kasalarda saklamayı tercih ediyor. Ve bu tercih finansal sisteme olan bağımlılığı azaltma isteğiyle şekilleniyor. Bazı yatırımcılar bankacılık sisteminin dışında saklanan fiziki altını olası finansal sorunlara karşı bir güvence olarak görüyor.

Milyarderler altın alımını artırmayı planlıyor

Araştırmalar da zengin yatırımcıların altına ilgisinin arttığını gösteriyor.

HSBC'nin 10 pazarda yaklaşık 10 bin varlıklı yatırımcıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre katılımcıların yüzde 52'si 2026'da altın yatırımlarını artırmayı planlıyor.

UBS'nin ortalama 2,7 milyar dolar net serveti temsil eden 307 aile yatırım ofisiyle yaptığı araştırmada ise portföylerde altına ayrılması planlanan ortalama payın 2025'teki yüzde 2 seviyesinden 2026'da yüzde 3'e yükseldiği görüldü.

Bank of Singapore da müşterilerinin fiziki altın varlıklarının 2025 sonundan bu yana yüzde 40'tan fazla arttığını bildirdi. Bu varlıkların büyük bölümünün ultra yüksek servete sahip müşterilere ait olduğu belirtildi.

Talep sadece zenginlerden gelmiyor

Fiziki altına yönelim yüksek servet grubuyla sınırlı değil. Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel külçe ve altın para yatırımları 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 784 tona ulaştı. Böylece fiziki altın yatırımlarında kayıtlardaki en güçlü ilk yarılardan biri görüldü.

Türkiye'de fiziki altın talebi rekor krııyor

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre Türkiye'de de yatırım amaçlı külçe ve sikke (altın para) talebi 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 29 artarak 26,1 tona ulaştı. Bu artış, Türkiye'deki fiziki altın talebinin son 7 çeyreğin en yüksek seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye'deki yatırımcıların sadece ilk çeyrekte külçe ve sikke için harcadığı tutar ise 4,5 milyar dolar (rekor seviye) olarak hesaplandı.

Ortaya çıkan tablo, altın fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen yatırımcıların fiziki metale ilgisinin güçlü kaldığını gösteriyor. Özellikle büyük servet sahiplerinin finansal ürünler yerine doğrudan külçe sahibi olmayı tercih etmesi ise altın piyasasında yeni bir eğilimi öne çıkarıyor.