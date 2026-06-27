Milyarderler için karar vakti: Vergileri yükselecek

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Kaliforniya'da milyarderlerden net servetlerinin yüzde 5'i oranında tek seferlik vergi alınmasını öngören teklif, kasım ayında referanduma sunulacak.

Milyarderler taşınmaya başladı

Teklifin kabul edilmesi halinde eyalette yaşayan 200'den fazla milyarder bu vergiden etkilenecek. Düzenleme henüz yasalaşmadan bazı milyarderlerin Kaliforniya'dan taşınmaya başladığı belirtilirken, uzmanlar bunun daha büyük bir göçün habercisi olabileceğini söylüyor.

Ultra zenginlere danışmanlık veren hukukçu David Lesperance, verginin geriye dönük uygulanacak olması nedeniyle bazı müvekkillerinin yılbaşından önce eyaletten ayrıldığını açıkladı. Google'ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page'in de bu süreçte Kaliforniya ile bağlarını azalttığı ifade edildi.

Hukuki süreç gündemde

Öte yandan teklifin kabul edilmesi halinde düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşınması bekleniyor. Vergi gelirinin ise büyük ölçüde sağlık hizmetlerine aktarılması planlanıyor.