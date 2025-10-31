Milyarderlere 'servet vergisi' geliyor

ABD Kaliforniya eyaletinden yaşayan "zenginler", eyaletin sağlık fonlarındaki federal kesintileri karşılamak amacıyla yüzde 5 oranında bir defalık servet vergisiyle karşı karşıya kalabilir.

Amaç bütçe açığını kapatmak

“2026 Milyarder Vergisi Yasası” olarak adlandırılan teklif, eyaletin Medicaid programındaki 30 milyar dolarlık potansiyel bütçe açığını kapatmayı hedefliyor. Gelirin bir kısmı da kamu eğitimi projelerine aktarılacak.

Bu girişimin yürürlüğe girebilmesi için, destekçilerin 870 bin imza toplayarak öneriyi Kasım 2026 seçim pusulasına dahil ettirmesi gerekiyor.

200 milyarderin 2 trilyon dolar serveti var

Öneriyi destekleyenler arasında Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU) bulunuyor. Sendika Başkanı Dave Regan, “Bunu yapmazsak milyonlarca insan sağlık hizmetini kaybedecek” diyerek tasarının sosyal etkisine vurgu yaptı.

Destekçiler, Kaliforniya’daki yaklaşık 200 milyarderin toplam 2 trilyon dolarlık (84 trilyon TL) servete sahip olduğunu, buna karşın eyaletin geri kalan 19 milyon vergi mükellefinin gelirlerine oranla çok daha yüksek vergi ödediğini savunuyor.

Teknoloji milyarderleri etkilenecek

Teklif yasalaşırsa, Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve Nvidia CEO’su Jensen Huang gibi teknoloji devleri ciddi vergi yükleriyle karşılaşacak.

Ancak ekonomistler, yüksek vergilerin zenginleri Florida gibi düşük vergili eyaletlere yönlendireceği uyarısında bulunuyor.