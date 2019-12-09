“Milyarlarca dolarlık atığı israf ediyoruz”
Türkiye'de atık konusunda sorunların büyüdüğünü vurgulayan döküm sanayicileri, milyarlarca dolarlık atığı ekonomiye kazandırabilme imkanı varken, yanlış uygulamalar nedeniyle israf edildiğini ve sanayicilerin maliyetlerini artıran bir alan haline geldiğini aktarıyor.
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