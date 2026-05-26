Milyarlarca Euro'luk yeni destek paketi yolda! Türkler de yararlanabilecek

İspanya hükümeti, Avrupa Birliği’nin yeni iklim politikalarına uyum sürecinde vatandaşların artan maliyetlerden daha az etkilenmesi için kapsamlı bir destek planı hazırladı. Başbakan Pedro Sánchez tarafından açıklanan yaklaşık 9 milyar euroluk paket, özellikle konut ve ulaşım alanlarına odaklanıyor.

Yeni planın temel amacı, Avrupa Birliği’nin 2028’de yürürlüğe girmesi beklenen ETS2 karbon fiyatlandırma sistemi nedeniyle oluşabilecek ek mali yükleri hafifletmek olarak gösteriliyor.

Ev sahipleri için enerji dönüşümü desteği geliyor

Plan kapsamında yaklaşık 4,7 milyar euroluk bölümün konutlara ayrılması bekleniyor. Bu kaynakla eski binaların yenilenmesi, izolasyon sistemlerinin güçlendirilmesi, temiz enerji çözümleri ve enerji verimliliği yatırımları desteklenecek.

Özellikle yaz aylarında yüksek soğutma maliyetleriyle karşılaşan bölgelerde yaşayan vatandaşların bu desteklerden daha fazla yararlanabileceği belirtiliyor. İspanyol yetkililer, enerji dönüşümünün yalnızca maddi gücü yüksek kesimlerin erişebildiği bir süreç olmaması gerektiğini vurguluyor.

Toplu taşımada yeni teşvikler gündemde

Paketin yaklaşık 4,3 milyar euroluk kısmı ise ulaşım sektörüne ayrılacak. Yeni desteklerle toplu taşıma ağlarının geliştirilmesi, düşük emisyonlu ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması ve bazı sosyal gruplar için düşük maliyetli ulaşım seçeneklerinin artırılması hedefleniyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların özel araç bağımlılığını azaltacak projelerin de destek kapsamına alınabileceği ifade ediliyor.

İspanya’da yaşayan yabancılar da yararlanabilir

İspanya’daki yabancı yerleşimciler, emekliler ve uzun süreli oturum sahipleri de planın potansiyel faydalanıcıları arasında gösteriliyor. Özellikle eski yapıların yoğun olduğu bölgelerde enerji yenileme hibelerinin önemli bir avantaj sağlayabileceği konuşuluyor.

Ancak desteklerin detayları ve başvuru şartları henüz netleşmedi. İspanya hükümetinin planı yıl sonuna kadar Avrupa Komisyonu’na resmi olarak sunması bekleniyor.