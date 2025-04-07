Milyonlar bu haberi bekliyordu...Vergi borcu olanlar dikkat: Özgür Erdursun açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele ederken bir taraftan da vergi tahsilatını hızlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Vergisini ödeyemeyen vergi mükelleflerinin borçları haciz yoluyla tahsil edilmeye çalışılırken, borcunu ödeyemeyecek durumdaki mükellefler için de yapılandırma yoluna gidiliyor.

Vergi affı geliyor

SGK Uzmanı Özgür Erdursun da sosyal medya hesabından yeni bir vergi affı geleceğini duyurdu. Bakanlığın ödenmesi imkansız hale gelen borçlar için devreye alacağı yeni yapılandırma paketi Bağ-Kur borçlarını da kapsayacak mı merak ediliyor.

Erdursun, vergi affının birkaç aya kadar netleşeceğini öngürürken, şu anda borcu olup vergi yapılandırması bekleyenlerin çoğundan tahsilat yapılacağını, artık ödenmesi imkansız duruma düşen borçlar için de yapılandırma yapılacağını belirtti.

Bağ-Kur borçları silinecek mi?

Erdursun, yüz binlerce Bağ-Kur'lunun da vergi affı beklediğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"1/5/2021 tarihine kadar ki Bağ-Kur borçları silinmişti. İsteyenler brüt asgari ücretin yüzde 34,5'i olan prim tutarlarıyla 299,06 TL günlük tutar ile Bağ-Kur borçlarını ihya yapabiliyorlar.

Bağ-Kur borçlarına geçmişte olduğu gibi güncel tutarlardan değil de geçmiş tutarlar üzerinden ihya hakkı gelecek mi, ayrıca 1/5/2021 sonrası borçlar silinecek mi? Bağ-Kur'lular bu haberleri bekliyor."