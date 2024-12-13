Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Trafik sigortası primlerinde değişiklik!

'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, trafik sigortası primlerinde taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında 2024 Aralık ayı azami primlerine yüzde 10, diğer araç gruplarında ise yüzde 5 artış yapılacak. Yeni tarife 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Engelli poliçelerine yüzde 20 indirim

Ulusal Engelli Veri Sistemi’nde kayıtlı olan bireyler için düzenlenecek sigorta poliçelerinde ise yüzde 20’ye kadar indirim yapılacak.

Poliçe i̇ptalinde yeni düzenleme

İptal edilen sigorta poliçelerinde şirketlere yüzde 2 gelir sağlanacak. Poliçenin sonlandırılması durumunda, sigorta şirketi, poliçenin iptal edildiği tarihte geçerli olan asgari ücretin yüzde 2’si kadar gelir elde edecek. Bu tutarın yüzde 80’i ise sigorta acentesine komisyon olarak tahsis edilecek. Küsuratlı hesaplamalarda tutar bir üst tam sayıya yuvarlanacak.

Sigorta teminatları artırıldı

Araç sahiplerinin maddi ve sağlık giderleri kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemelerle sigorta teminat limitleri maddi giderlerde araç başına 200 bin liradan 300 bin liraya, kaza başına 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.

Sağlık giderleri kişi başına, 1.8 milyon liradan 2.7 milyon liraya, kaza başına 9 milyon liradan 13.5 milyon liraya, aakatlanma ve ölüm teminatları ise kişi başına 1.8 milyon liradan 2.7 milyon liraya ve kaza başına sakatlanma ve ölüm teminatları da 9 milyon liradan 13.5 milyon liraya çıkarıldı.