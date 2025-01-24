Milyonlarca emeklinin beklediği haberi Bakan Işıkhan duyurdu: Zam farkları hesaplara geçiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan milyonlarca emeklinin merakla beklediği duyuruyu bu sabah gerçekleştirdi. Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya paylaşımında, "Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında aylık alan vatandaşlara yönelik zam farklarının ve Harp ile Vazife Malullüğü aylığı ödemelerinin bugün hesaplara yatırıldığını duyurdu.
Işıkhan, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon TL zam farkı, Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon TL ek ödemenin 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Zam farkları ve ek ödemeler neleri kapsıyor?
Zam farkları Emekli Sandığı'ndan maaş alan emekliler için ocak ayında yapılan toplu zammın yansımalarını içeriyor. Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlara yapılan ek ödemeler ise 2024 yılına ait destek kapsamında düzenlenmiş bulunuyor.
Ödeme detayları
Ödemeler, hak sahiplerinin kayıtlı banka hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlar, ödeme detaylarını e-devlet üzerinden veya bağlı oldukları bankalardan öğrenebilecekler.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 24, 2025
Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/DCsQPPbKSd