Milyonlarca emeklinin beklediği haberi Bakan Işıkhan duyurdu: Zam farkları hesaplara geçiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında aylık alan vatandaşlara yönelik zam farklarının ve Harp ile Vazife Malullüğü aylığı ödemelerinin bugün hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Işıkhan, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon TL zam farkı, Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon TL ek ödemenin 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Zam farkları ve ek ödemeler neleri kapsıyor?

Zam farkları Emekli Sandığı'ndan maaş alan emekliler için ocak ayında yapılan toplu zammın yansımalarını içeriyor. Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlara yapılan ek ödemeler ise 2024 yılına ait destek kapsamında düzenlenmiş bulunuyor.

Ödeme detayları

Ödemeler, hak sahiplerinin kayıtlı banka hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlar, ödeme detaylarını e-devlet üzerinden veya bağlı oldukları bankalardan öğrenebilecekler.