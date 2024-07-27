Milyonlarca emeklinin gözü TBMM'de: Emeklinin ek zam farkı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz döneminde 6 aylık enflasyona göre yüzde 24,73 zam aldı. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam almış oldu. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. SGK'nın duyurusuna göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi dün hesaplara geçti. Şimdi ise gözler en düşük emekli maaşının zam farkı ödemesinde...

Emeklinin ek zamlı maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam ediyor.

Şu ana kadar 27 madde kabul edildi. 28’inci maddeyle bugün görüşmelere devam edilecek. Toplamda teklif içerisinde 54 madde yer alıyor. Bunlardan 26 madde oylanacak. 29’uncu madde ise en düşük maaşına ek zammı kapsıyor. NTV'nin aktardığına göre, en düşük emekli maaşını yükselten maddenin bugün TBMM Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor.

Yasa teklifinin Genel Kurul’da görüşülmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması da gerekiyor. Yaklaşık 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarının da ağustos ayının başında yatırılması planlanıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Farkın ne zaman yatması önemli değil. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için yatacak. Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayalı çok yüksek diye düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.