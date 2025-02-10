Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farkı ödeme tarihi belli oldu!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre, emeklilere zam farkı ödemesi yarın hesaplarına yatırılacak.

Emekli maaş farklarının şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatması bekleniyordu. Emekli zam farkı bin 969 lira civarında olacak.

SGK: "Yaklaşık 5,6 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli zam farkı ödemelerinin yarından itibaren tahsil edileceğini duyurdu:

"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2025 Ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselttik. Yaklaşık 5,6 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden 11 Şubat tarihinde tahsil edebilirsiniz."

En düşük emekli aylığı 14 bin TL'ye yükseltilmişti

3 Ocak 2025'te açıklanan enflasyon verileriyle memur ve emekli maaş zamları belli olmuştu. Memurlar yüzde 11,54, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam almıştı. Ancak, en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin bir düzenleme yapıldı.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi’nde yer alan en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Söz konusu düzenlemeyle en düşük emekli aylığını 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti.

Karar, yasal düzenleme olduğu için en düşük maaşı alan emekliler Ocak 2025 maaşını 12 bin 500 TL olarak aldı.

Arada oluşan bin 969 TL'lik farkın ne zaman ödeneceğiyse merak ediliyordu. Yaklaşık 4 milyon emeklinin zam farkının yarın hesaplarına yatacağı açıklandı.