Milyonlarca müşterisi olan spor ayakkabı satış sitesi iflas etti

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Özellikle nadir ve yüksek talep gören spor ayakkabıların satıldığı çevrim içi pazar yeri Laced için kritik süreç başladı. 2015 yılında kurulan şirket, İngiltere ve Avrupa genelindeki alıcılarla satıcıları aynı platformda buluşturuyordu.

The Gazette'de yer alan bilgilere göre Quantuma Advisory Limited'den Terri Mulgrew ve Michael Kiely, 22 Eylül'de Laced'in ortak yöneticileri olarak atandı.

Laced birkaç hafta içinde kapanacak

Şirket yönetime devredilmiş olmasına rağmen Laced'in internet sitesi ve mobil uygulaması çalışmayı sürdürüyor. Şirketin yalnızca birkaç hafta daha açık kalacağı ve ardından tamamen kapanacağı belirtildi.

Companies House kayıtlarında da şirket hakkında aktif bir sicilden silinme teklifinin bulunduğu görülüyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Resmi kurumun açıklamasına göre aksi yönde bir gerekçe sunulmaması halinde şirket, 29 Eylül 2026'dan itibaren en erken iki ay sonra sicilden silinecek ve feshedilecek. Şirketin feshedilmesi halinde şirkete ait veya şirket adına emaneten tutulan mal ve hakların sahipsiz mal kapsamında Kraliyet'e geçeceği belirtiliyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Nike, Adidas ve Air Jordan satılıyordu

Laced'in ana ürün grubunu spor ayakkabılar oluşturuyor. Platformda Nike, Adidas, Air Jordan, Supreme ve UGG gibi markaların ürünleri satışa sunuluyordu.

Laced klasik bir perakendeci gibi ürünlerin fiyatını kendisi belirlemiyordu. Fiyatlar satıcılar tarafından oluşturulduğu için aynı ayakkabının farklı numaraları farklı fiyatlardan satışa çıkabiliyordu.

Satıştan önce ürünlerin orijinalliğini kontrol ediyordu

Laced'i bazı çevrim içi pazar yerlerinden ayıran özelliklerden biri de ürün doğrulama sistemi oldu.

Platformda satılan her ürün, alıcıya gönderilmeden önce şirket bünyesindeki ekip tarafından orijinallik kontrolünden geçiriliyordu. Böylece alıcı ve satıcıları buluşturan Laced, aynı zamanda satışa konu ürünlerin doğrulanması sürecini de üstleniyordu.

Laced klasik bir perakendeci gibi ürünlerin fiyatını kendisi belirlemiyordu. Fiyatlar satıcılar tarafından oluşturulduğu için aynı ayakkabının farklı numaraları farklı fiyatlardan satışa çıkabiliyordu.

Laced'i bazı çevrim içi pazar yerlerinden ayıran özelliklerden biri de ürün doğrulama sistemi oldu.

Platformda satılan her ürün, alıcıya gönderilmeden önce şirket bünyesindeki ekip tarafından orijinallik kontrolünden geçiriliyordu. Böylece alıcı ve satıcıları buluşturan Laced, aynı zamanda satışa konu ürünlerin doğrulanması sürecini de üstleniyordu.

2015'te faaliyete başlayan ve sınırlı üretim ile nadir bulunan ürünlere odaklanan Laced'in 11 yıllık faaliyetinin, devam eden süreç sonunda sona ermesi bekleniyor.