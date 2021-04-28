Milyonlarca sigortalı için ücretsiz izin yolu göründü

Hüseyin GÖKÇE

Tam kapanmayla birlikte faaliyetine ara verecek işyerlerinden daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olanlar, kapalı kalınan süre için de bu destekten yararlanabilecek. Ancak kısa çalışma başvurusu bulunmayan ve yeni genelgeyle kapanan işyerleri için ise tek seçenek nakdi ücret desteği. Bu kapsamda 17 günlük dönem için çalışan başına 850 lira civarında nakit ücret desteği alınabilecek.

Düzenlemeyi DÜNYA’ya değerlendiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Okan Güray Bülbül, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yapmamış çok sayıda işletmenin, çalışanlarını ücretsiz izne göndermek zorunda kalacağını söyledi. Bülbül, bu dönem için verilecek nakit ücret desteklerinin 1 milyar lirayı aşabileceğini kaydetti. Yarın akşamdan itibaren başlayacak sokağa çıkma yasağı kapsamında zorunlu olanlar dışında birçok işyeri mecburi kapanmaya girecek. 18 günlük kapanmanın çalışma hayatına etkileri de olacak. Daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olan işyerleri, yeni dönemde de bundan yararlanabilecek. Ancak kısa çalışmaya başvurmamış olup yeni genelgeyle kapanan işyerleri için ise tek seçenek nakdi ücret desteği. Bu kapsamda 18 günlük dönem için çalışan başına 850 lira civarında nakdi ücret desteği alınabilecek.

Düzenlemeyi çalışma hayatı yönünden DÜNYA’ya değerlendiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Okan Güray Bülbül, birçok işyerinin faaliyetine ara verileceğini bildirdi. Daha önce kısa çalışmadan yararlanılan işçiler için yine aynı destekten yararlanılacağını belirten Bülbül, başvuru yapmamış çok sayıda işletmenin ise çalışanları ücretsiz izne göndermek zorunda kalacağını aktardı.

Geçen yıl nisan ayında 3 milyon 243 bin işçi için 5.1 milyar lira destek verildiğini belirten Bülbül, mayıs ayında d a 15 günlük zaman diliminde fondan kısa çalışma ödeneği desteği olarak 2.5 milyar liralık ödeme yapılacağını söyledi. Öte yandan nakdi ücret desteği kapsamında ise geçen yıl mayıs ayında 1 milyon 235 bin 859 işçinin yararlandığını hatırlatan Bülbül, bunlara yapılan ödemenin ise 1 milyar 267 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Nakdi ücret desteğinin bazı sektörler için artırıldığına vurgu yapan Okan Güray Bülbül, kapanma sürecinde 1 milyar lira civarında fondan para çıkışı olacağını anlattı.

Fon 80 milyar liranın altına inecek

İşsizlik Sigortası Fonu’nda 2019 sonunda 131.5 milyar lira olduğunu hatırlatan Bülbül, 2020 sonunda ise 103.2 milyar liraya gerilediğini bildirdi. Son yapılan ödemelerle fon bakiyesinin 91.3 milyar liraya gerilediğini söyleyen Bülbül, haziran ayında yapılacak ödemelerle toplam büyüklüğün 80 milyar liranın altına inmesinin beklendiğini söyledi. Fon birikimlerinin yüzde 19.72’sinin mevduatta olduğuna değinen Bülbül, temmuz ayı ile birlikte fonun sürdürülebilirliği için yeni tedbirlere ihtiyaç olduğunu anlattı.