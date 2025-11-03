Trafik cezaları zamlı tutarlar, emniyet kemeri takmamanın cezası ne kadar, emniyet şeridi cezası, trafik cezaları 2026

Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, on iki aylık ortalamaya göre yüzde 25,49 artış gösterirken, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı (YDO) da yüzde 25,49 oldu.

YDO'nun belli olması ile birlikte 2026'da geçerli olacak zamlı trafik cezaları da hesaplandı. Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın ya da trafikte telefonla konuşmanın cezası daha pahalıya mâl olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranını azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. YDO değişmezse zamlı tutarlar 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Trafik cezalarında zamlı tarife belli oldu

İşte yeniden değerleme sonrası 2026'da geçerli olacak zamlı trafik cezaları:

-Drift atma cezası 46 bin 393'den 58 bin 188 TL'ye

-Emniyet kemeri takmama cezası 993'den 1 bin 245 TL'ye

-Emniyet şeridini ihlal etme cezası 9 bin 268'den 11 bin 626 TL'ye

-Kırmızı ışıkta geçme cezası 2 bin 168'den 2 bin 719 TL'ye

-Seyir halinde cep telefonu kullanma 2 bin 168'den 2 bin 719 TL'ye

-Yayalara geçiş hakkı vermemek 4 bin 512'den 5 bin 660 TL'ye

-Engelli park yerine park etme cezası 1 bin 986'dan 2 bin 489 TL'ye

-Ehliyetsiz araç kullanma cezası 18 bin 678'den 23 bin 410 TL'ye

-Hız sınırını yüzde 10-30 oranlarına kadar aşma 2 bin 168'den 2 bin 719 TL'ye

-Hız sınırını yüzde 30-yüzde 50’ye kadar aşma 4 bin 512'den 5 bin 660 TL'ye

-Hız sınırını yüzde 50 oranından fazla aşma 9 bin 268'den 11 bin 626 TL'ye

-Alkollü araç kullanma cezası (ilk ihlal) 9 bin 268'den 11 bin 626 TL'ye

-Alkollü araç kullanma cezası (ikinci ihlal) 11 bin 622'den 14 bin 578 TL'ye

-Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü ihlal) 18 bin 678'den 23 bin 410 TL'ye

-Uyuşturucu ya da alkol testini kabul etmemek 26 bin 558'den 33 bin 293 TL'ye

-Aracı plakasız kullanma 15 bin 713'den 19 bin 692 TL'ye

-Yetkisiz çakar ya da siren kullanma cezası 138 bin 172'den 173 bin 328 TL'ye

-Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 2 bin 168'den 2 bin 719 TL'ye

-Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 3 bin 812'den 4 bin 783 TL'ye

-Sahte plaka kullanma cezası 46 bin 302'den 58 bin 77 TL'ye

-Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 47 bin 842'den 60 bin 8 TL'ye

-Yasak yerde sollama yapma cezası 2 bin 168'den 2 bin 719 TL'ye